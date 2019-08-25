Son Dakika Haberleri: Aşıklar üstatlarını anmak için bağlamanın teline dokundu
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Aşıklar üstatlarını anmak için bağlamanın teline dokundu

1 saat önce

Ardahan'ın önemli değerlerinden biri olan ve Osmanlı-Rus Savaşı'nda sazıyla halkın birlik olmasını sağlayan halk ozanı Aşık Şenlik'i anmak amacıyla "Aşık Şenlik Aşıklar Bayramı" etkinliği gerçekleştirildi.

Ardahan'ın önemli değerlerinden biri olan ve Osmanlı-Rus Savaşı'nda sazıyla halkın birlik olmasını sağlayan halk ozanı Aşık Şenlik'i anmak amacıyla "Aşık Şenlik Aşıklar Bayramı" etkinliği gerçekleştirildi.

Çıldır Kültür Merkezi'nde Aşık Şenlik Kültür Derneği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve Çıldır Kaymakamlığınca desteklenen etkinliğe, Ardahan ve Kars'tan aşıklar katıldı.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlik, 17 halk ozanının deyişleri ve atışmalarıyla başladı. Halk ozanlarından Ercan Şimşekoğlu ve Gökmen Dursun'un atışmaları salonda yoğun alkış aldı.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, Aşık Şenlik'in Osmanlı-Rus Savaşı sırasında sazı ve sözüyle bölge halkını düşmana karşı birlikte tutmayı başardığını söyledi.

Aşık Şenlik'in bölgenin ve Anadolu'nun en önemli değerlerinden biri olduğuna dikkati çeken Masatlı, şunları kaydetti:

"Aşık Şenlik, bu bölgenin işgal altına alınmaması için buradaki insanımıza direnişi göstermiştir. Direniş ruhu ile onlara vatan, millet sevgisini katmıştır. Bu açıdan Aşık Şenlik, bizim için önemli bir değerdir. Halkı düşmana karşı en şiddetli şekilde ayaklandırmış ve bilgilendirmiştir. Bayrağı en önde tutarak mücadele vermiştir. Aşık Şenlik'in birçok yönü olduğu gibi kahramanlık yönü de var. Bugün aşıklarımız onu bize anlattı. Biz bu topraklarda yaşıyorsak onun gibi insanların sayesindedir. Aşık Şenlik tarih boyunca anılacaktır. Önemli olan tüm yurdumuzda hakkıyla bilinmesidir. Biz bilinmesi için çalışıyoruz."

Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu ve protokol üyelerinin de katıldığı etkinlikte, Vali Masatlı tarafından Aşıkşenlik Kültür Derneği Başkanı Halil Sayak ve halk ozanlarına teşekkür belgesi verildi.

Aşıklar Bayramı, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:37 Kaynak: AA
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