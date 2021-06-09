Üye Girişi
Aşıklar ve ozanlar şehri Sivas'ın "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı" programına başvurusu tamamlandı - Son Dakika

Aşıklar ve ozanlar şehri Sivas'ın "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı" programına başvurusu tamamlandı

09.06.2021 15:03
Aşıklar ve ozanlar şehri Sivas'ın

"Aşıklar ve ozanlar şehri" olarak bilinen Sivas'ın uluslararası mecralarda tanıtımını sağlamak amacıyla "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı" programına müzik alanında başvuru yapıldı.

"Aşıklar ve ozanlar şehri" olarak bilinen Sivas'ın uluslararası mecralarda tanıtımını sağlamak amacıyla "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı" programına müzik alanında başvuru yapıldı.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çeşitli bölgelerden, farklı gelir seviyeleri, kapasite ve nüfusa sahip şehirleri yaratıcı endüstriler alanında çalışmak üzere bir araya getiren "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı" UNESCO tarafından 2004 yılında oluşturuldu.

Edebiyat, film, müzik, zanaat ve halk sanatları, tasarım, gastronomi ile medya sanatları olmak üzere yedi temadan birine başvuru yapılabilen program çerçevesinde Sivas için müzik alanı belirlendi.

Sivas Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) iş birliğiyle bu alanda hazırlanan başvuru dosyası tamamlanarak UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'na sunuldu.

Kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademisyenlerin katkılarıyla katılımcı bir sürecin takip edildiği başvuru aşamasında "Gelenekten Geleceğe Sivas'ta Müzik" adlı kitap hazırlandı.

Başvuru aşamasında ayrıca "musicsivas.com" web sitesi ile "Sivas City Of Music" logosu tasarlandı.

Yaklaşık altı aylık yoğun bir emekle tamamlanan dosya için, alanında uzman bir ekipten oluşan çalışma grubu ve danışma kurulunun katkıları alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, geçmişten günümüze kentin kültür şehri olarak ön plana çıktığını belirterek, "Müzik de bu kültürün en önemli parçalarından biridir. 'Aşıklar ve ozanlar şehri' olarak anılan Sivas, repertuvarındaki türkü sayısı, yetiştirdiği değerler, müzik enstrümanı yapım kültürü, resmi ve amatör koroları, müzik eğitimi veren kurumları, gerek belediyemiz gerekse diğer kurumlar bünyesinde hizmet veren kültür merkezleri, çok çeşitli halk oyunu formları ile yaşayan bir müzik şehridir." ifadelerini kullandı.

Bilgin, söz konusu programa dahil olmaları durumunda 4 yıllık çok kapsamlı bir eylem planını uygulayacaklarını vurgulayarak, "Müzik başta olmak üzere kültürel sektörlerde ulusal ve uluslararası projelerimiz olacak. Sivas'ın uluslararası tanınırlığına ve marka değerine katkıda bulunacak başvurunun, ülkemiz ve ilimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Aşıklar ve ozanlar şehri Sivas'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı programına başvurusu tamamlandı

Edebiyat, Müzik, Sivas, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Aşıklar ve ozanlar şehri Sivas'ın 'UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı' programına başvurusu tamamlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kaptan müsilajların arasında kaldı! Jandarma yaşanan can pazarına müdahale etti 17:41 Kaptan müsilajların arasında kaldı! Jandarma yaşanan can pazarına müdahale etti Otomobil adeta uçtu! 3 pazarcının korkunç şekilde öldüğü kaza görüntülendi 17:28 Otomobil adeta uçtu! 3 pazarcının korkunç şekilde öldüğü kaza görüntülendi Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formayı Rusya, UEFA'ya şikayet etti 17:25 Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formayı Rusya, UEFA'ya şikayet etti
Film gibi olay! Annesi bildiği kadın ölüm döşeğinde 17:19 Film gibi olay! Annesi bildiği kadın ölüm döşeğinde "Evlatlıksın" dedi MASAK, SBK Holding ile ilgili 2 farklı rapor düzenlendiği iddialarını yalanladı 17:05 MASAK, SBK Holding ile ilgili 2 farklı rapor düzenlendiği iddialarını yalanladı Kansere yenik düşen sanatçıya büyük saygısızlık! Selma Gürbüz'ün eserleri izinsiz sergileniyor 16:57 Kansere yenik düşen sanatçıya büyük saygısızlık! Selma Gürbüz'ün eserleri izinsiz sergileniyor
İstanbul'da seyir halindeyken cayır cayır yandı! Lüks araç kullanılmaz halde 15:57 İstanbul'da seyir halindeyken cayır cayır yandı! Lüks araç kullanılmaz halde '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm 15:35 '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm

Son Dakika Haberleri
17:28 Thodex'in kurucusunun evine icra için gittiler, elleri boş döndü! Avukatın yeni hedefi ünlü isimler
17:28 Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Genç kızların kavgasını, erkekler film gibi izledi
17:27 Otomobil adeta uçtu! 3 pazarcının korkunç şekilde öldüğü kaza görüntülendi
17:25 Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formayı Rusya, UEFA'ya şikayet etti
17:22 Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek
17:15 65 bin kişi oy kullandı! Twitter anketinden Kılıçdaroğlu'na kötü haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 71, 8 oy aldı
17:04 MASAK, SBK Holding ile ilgili 2 farklı rapor düzenlendiği iddialarını yalanladı
16:58 Ali Koç, TFF'ye isyan etti! Gündemde ilk hafta maçlarına çıkılmaması var
16:56 Kansere yenik düşen sanatçıya büyük saygısızlık! Selma Gürbüz'ün eserleri izinsiz sergileniyor
16:29 Galatasaray'a vedasının ardından Şener Özbayraklı, Başakşehir ile sözleşme imzaladı
Servet değerinde tazminat! Volkswagen'in eski CEO'ları şirkete toplam 288 milyon euro ödeyecek Servet değerinde tazminat! Volkswagen'in eski CEO'ları şirkete toplam 288 milyon euro ödeyecek         
17:46
Thodex'in kurucusunun evine icra için gittiler, elleri boş döndü! Avukatın yeni hedefi ünlü isimler Thodex'in kurucusunun evine icra için gittiler, elleri boş döndü! Avukatın yeni hedefi ünlü isimler         
17:29
Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Genç kızların kavgasını, erkekler film gibi izledi Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Genç kızların kavgasını, erkekler film gibi izledi         
17:28
Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek         
17:23
65 bin kişi oy kullandı! Twitter anketinden Kılıçdaroğlu'na kötü haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 71, 8 oy aldı 65 bin kişi oy kullandı! Twitter anketinden Kılıçdaroğlu'na kötü haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 71, 8 oy aldı         
17:15
Ali Koç, TFF'ye isyan etti! Gündemde ilk hafta maçlarına çıkılmaması var Ali Koç, TFF'ye isyan etti! Gündemde ilk hafta maçlarına çıkılmaması var         
16:59
Galatasaray'a vedasının ardından Şener Özbayraklı, Başakşehir ile sözleşme imzaladı Galatasaray'a vedasının ardından Şener Özbayraklı, Başakşehir ile sözleşme imzaladı         
16:30
Son Dakika: Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi! Ankara yağmura teslim Son Dakika: Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi! Ankara yağmura teslim         
15:38
Kabine toplantısı yarın yapılıyor! Pazar kısıtlaması konuşulacak Kabine toplantısı yarın yapılıyor! Pazar kısıtlaması konuşulacak         
15:17
Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım         
15:06
Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi         
14:51
Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum         
14:51
Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü         
14:49
5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!         
14:26
Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı         
13:37
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 17:51:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aşıklar ve ozanlar şehri Sivas'ın "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı" programına başvurusu tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement