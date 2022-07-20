Muğla- Antalya kara yolu Akçapınar Kavşağı'nda saat 16.00 sıralarında seyir halindeki otomobilden söndürülmeden atılan sigara izmariti kuru otları tutuşturdu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmalarına jandarma ekipleri söndürme tüpüyle, bölge halkı da su tankerleriyle destek oldu. Kısa sürede yapılan müdahaleyle Aşıklar Yolu'ndaki 82 yıllık okaliptüs ağaçları zarar görmekten kurtarıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › AŞIKLAR YOLU'NDAKİ OKALİPTÜS AĞAÇLARI YANMAKTAN KURTARILDI - Son Dakika

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