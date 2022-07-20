AŞIKLAR YOLU'NDAKİ OKALİPTÜS AĞAÇLARI YANMAKTAN KURTARILDI - Son Dakika
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AŞIKLAR YOLU'NDAKİ OKALİPTÜS AĞAÇLARI YANMAKTAN KURTARILDI

20.07.2022 17:54

MUĞLA'da, araçtan söndürülmeden atılan sigara izmariti, 'Aşıklar Yolu' kenarındaki kuru otları tutuşturdu.

MUĞLA'da, araçtan söndürülmeden atılan sigara izmariti, 'Aşıklar Yolu' kenarındaki kuru otları tutuşturdu. Ekiplerin ve bölge halkının müdahalesiyle 82 yıllık okaliptüs ağaçları zarar görmekten kurtarıldı.

Muğla- Antalya kara yolu Akçapınar Kavşağı'nda saat 16.00 sıralarında seyir halindeki otomobilden söndürülmeden atılan sigara izmariti kuru otları tutuşturdu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmalarına jandarma ekipleri söndürme tüpüyle, bölge halkı da su tankerleriyle destek oldu. Kısa sürede yapılan müdahaleyle Aşıklar Yolu'ndaki 82 yıllık okaliptüs ağaçları zarar görmekten kurtarıldı.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
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Yeni Zelanda Mezarlığı yanmaktan son anda kurtarıldı Yeni Zelanda Mezarlığı yanmaktan son anda kurtarıldı Meyve ağaçlarının bulunduğu çalılık alan alev alev yandı Meyve ağaçlarının bulunduğu çalılık alan alev alev yandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AŞIKLAR YOLU'NDAKİ OKALİPTÜS AĞAÇLARI YANMAKTAN KURTARILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: AŞIKLAR YOLU'NDAKİ OKALİPTÜS AĞAÇLARI YANMAKTAN KURTARILDI - Son Dakika
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