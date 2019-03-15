Son Dakika Haberleri: Aşıklardan 'Leb Değmez' Atışması

Aşıklardan 'Leb Değmez' Atışması

18 dakika önce

KARS'ta aşıkların karşı karşıya geldiği, aşıklık kültürünün dikkat çeken ve en zoru olan 'leb değmez' atışması yoğun ilgi gördü.

Aşıklardan 'Leb Değmez' Atışması, System.String[]
KARS'ta aşıkların karşı karşıya geldiği, aşıklık kültürünün dikkat çeken ve en zoru olan 'leb değmez' atışması yoğun ilgi gördü.

?Kars Belediyesi'nin Namık Kemal Kültür Evi'ndeki aşıklar Bahattin Yıldızoğlu, Ayhan Şimşekoğlu ve Gültekin Bulutoğlu, 'leb değmez' atışması örneği sundu. Eskiden dudak arasına iğne konularak yapılan leb değmez, dudaklara zarar verdiği için artık kürdan ya da kibrit çöpü ile yapılıyor. Aşıklar, leb değmezi uygularken, söyledikleri türküde, dudakların birbirine değmesini gerektiren 'm, p, v, f' gibi harflerin bulunduğu kelimeler kullanmamaya dikkat ediyor. Leb değmez geleneğini söyledikleri türkülerle yaşatmaya çalışan Bahattin Yıldızoğlu, Ayhan Şimşekoğlu ve Gültekin Bulutoğlu'nun atışması, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. - Kars

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:06 Kaynak: DHA

Namık Kemal, Kars Belediyesi, Kars, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! MİT TIR'larının Durdurulması Olayının İhbarcısı Mustafa İlhan Ordu'da Yakalandı Fırsatçılar İş Başında! Domates Fiyatlarına Zam Yaptılar

Erdoğan'ın Canlı Yayınına "Yumurta" Sorusu Damga Vurdu Son Dakika! Sahte Senet İddialarıyla İlgili Konuşan Özhaseki: Suçlunun Allah Belasını Versin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 11:24:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aşıklardan 'Leb Değmez' Atışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]