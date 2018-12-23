Son Dakika Haberleri: Aşıklarımız Ozanlarımız" Konserle Anıldı

Aşıklarımız Ozanlarımız" Konserle Anıldı

3 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi düzenlenen konserle Aşıklar ve Ozanları andı.

Aşıklarımız Ozanlarımız
Antalya Büyükşehir Belediyesi düzenlenen konserle Aşıklar ve Ozanları andı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti "Aşıklarımız Ozanlarımız" Konseri düzenledi. AKM Aspendos Salonu'nda düzenlenen konserde hafızalara kazınan en güzel türküler seslendirildi. Konser davetliler tarafından büyük beğeni topladı.

Hafızalarda yer edinen Aşık ve Ozanlarımıza ait; Şu Yüce Dağların Karı Eridi, Ervah-ı Ezelde, Ey Erenler Hak Aşkına gibi birbirinden güzel türkülerin seslendirildiği gecede geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Erdal İyiöz'de anıldı.

Gecenin sonunda; Konservatuvar Şube Müdürü Kerem Önal, Koro Şefi Burhan Yacan'a ve icra heyeti sanatçılarına çiçek takdim etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:57 Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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