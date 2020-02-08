Aşıkların sinema keyfi!
51 dakika önce
Aşkları tam gaz devam eden sosyetik Edvina Sponza ve eski basketbolcu İbrahim Kutluay çifti, önceki akşam Zorlu Center'a girerken görüntülendi.
El ele görüntülenen sevgililer, gazetecilerin sorularına "Her şey çok güzel gidiyor. Biraz mağazaları dolaşıp, sinemaya gideceğiz" dedikten sonra AVM'ye giriş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:41
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