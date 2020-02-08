Aşıkların sinema keyfi! - Son Dakika
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Aşıkların sinema keyfi!

51 dakika önce

Aşkları tam gaz devam eden sosyetik Edvina Sponza ve eski basketbolcu İbrahim Kutluay çifti, önceki akşam Zorlu Center'a girerken görüntülendi.

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El ele görüntülenen sevgililer, gazetecilerin sorularına "Her şey çok güzel gidiyor. Biraz mağazaları dolaşıp, sinemaya gideceğiz" dedikten sonra AVM'ye giriş yaptı.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:41 
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