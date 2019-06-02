Son Dakika Haberleri: Aşıklık geleneği Bağcılar'da yaşatıldı
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Aşıklık geleneği Bağcılar'da yaşatıldı

1 saat önce

Bağcılar Belediyesi, "halkın sesi" olarak tanımlanan ozanları Bağcılar'da bir araya getirdi.

Aşıklık geleneği Bağcılar'da yaşatıldı, System.String[]
Bağcılar Belediyesi, "halkın sesi" olarak tanımlanan ozanları Bağcılar'da bir araya getirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, aşıklar iftardan sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda sahneye çıktı.
Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel ramazan etkinliklerinde sahne alan aşıklar, atışmaları ve türküleriyle Bağcılarlılara keyifli saatler yaşattı.
Aşıklar Mustafa Aladağ, Orhan Üstündağ, Temel Turabi ve Ozan Poyrazoğlu deyişler, koçaklamalar ve türkülerle dolu bir konser sundu. Ozanlar, alanı dolduranlardan büyük alkış aldı.
Halkın bağrından kopan ve temsil ettiği toplumun sıkıntı ve sorunlarını sazıyla anlatma görevi bulunan aşıklar, programın sonunda sazlarıyla toplumsal mesaj verdi. Sırayla sazlarının teline vuran aşıklar, kendilerini izleyen toplumun her kesiminden vatandaşı birlik ve beraberlik içinde olmaya davet etti.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:58 Kaynak: AA
Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Güncel
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