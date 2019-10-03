"Aşıklık Geleneğinin Güncel Durumu" istişare toplantısı düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Bülent Çakmak, düzenlenen 'Aşıklık Geleneğinin Güncel Durumu' istişare toplantısına katıldı.



UNESCO Türkiye Milli Komisyonun Kuruluşunun 70. Yılı ve "Aşıklık Geleneği'nin UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine kaydıran 10. yılı vesilesiyle düzenlenen toplantıda konuşma yapan Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Bülent Çakmak, "Bir toplumun tarih sahnesindeki yeri ve önemi, sahip olduğu kültür ve medeniyet değerlerinin varlığıyla yakından ilişkilidir. Toplumların, millet olma bilinciyle hareket ederek birlik ve beraberlik içinde geleceğe yönelik adımlar atabilmelerinde kültürel değerlerin önemi inkar edilemez. Öte taraftan 2009 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine kaydedilen Aşıklık geleneğinin ve geleneğin güçlü temsilcilerinin bir çeşit ulusal envanter sistemi olan 'Yaşayan İnsan Hazineleri Programı' kapsamında, 'Yaşayan İnsan Hazinesi' olarak ilan edilmesi, bizlerin daha fazla sorumluluk almasını gerekli kılmıştır. Bundan dolayı da UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve biz paydaşlarıyla birlikte geleneğin yaşatılmaya çalışılması ve gelecek kuşaklara aktarılması, kültürel mirasa sahip çıkmamız açısından oldukça önemlidir. Sadece yurtiçi değil yurtdışında da temsilcileriyle birlikte bu geleneğin ele alınması ve aktarılması milli bir görev olduğunu hatırlatarak Üniversitemizin kuruluşundan itibaren, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün katkılarıyla sadece Türk Dili ve Edebiyatı öğrencilerine değil, üniversitemizde okuyan bütün öğrencilere yönelik her yıl düzenli olarak çeşitli etkinliklerle aşıklık geleneğini yaşatma ve geleneği, temsilcileri ile beraber tanıtma çabası içerisinde olmuştur. Ayrıca hocalarımızın yönlendirmeleri ile öğrencilerimiz geleneğin içinde yer alan aşık kahvehanesine gitmekte, burada geleneğin temsilcilerinden gelenek ve icrası ile ilgili etraflıca bilgiler almaktadır" dedi.



Bu bağlamda Erzurum Teknik Üniversitesi olarak aşıklık geleneğinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasında görevi yerine getirmenin gayreti içinde olduklarını belirten Rektör Prof.Dr. Bülent Çakmak, konuşmalarının sonunda toplantının Erzurum'da yapılmasını sağlayan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun değerli başkan ve üyeleri başta olmak üzere katkısı olan bütün kurum ve kuruluşlara ve katılımcılara şükranlarını sundu. - ERZURUM