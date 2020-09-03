Aşıkoğlu: "Üretim için gereken tüm şartları yerine getiriyoruz" - Son Dakika

Gıda sektöründe, güvenli ve sağlıklı üretim koşullarını sağlamanın öncelikli olduğunu belirten Biodesis İlaç A.Ş.'nin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aşıkoğlu, bu bilinçle hareket ederek üretim için gereken tüm şartları yerine getirdiklerini vurguladı.

Biodesis İlaç A.Ş.'nin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aşıkoğlu, gıda sektöründe faaliyet göstermenin büyük bir sorumluluk gerektirdiğini ifade etti. "Güvenli ve sağlıklı üretim koşullarını sağlamak önceliklidir" diyen Aşıkoğlu, "Biz de sorumluluğumuzun farkındayız. Bunun bilinciyle hareket ediyor ve üretim için gereken tüm şartları yerine getiriyoruz. Ürününüz ne olursa olsun, her koşulda bilinçli ve dikkatli davranmak zorundasınız; çünkü insan sağlığı, herkes için çok değerli. Dolayısıyla sağlığın korunmasına katkı sağlayacak probiyotikleri ve mayaları da aynı hassasiyetle üretmeniz gerekiyor ki bunlardan elde edilecek fermente gıdalar da sağlıklı ve yararlı olabilsin" şeklinde konuştu.

"Tamamen yerli, son derece modern bir maya fabrikasında üretilmektedir"

Probiyotikli toz mayalarının üretim koşullarının kalite standartlarından ödün vermeden sağlandığının altını çizen Aşıkoğlu, "Biodesis probiyotikli mayalarımız, Türkiye'de tamamen yerli, son derece modern bir maya fabrikasında üretilmektedir. Kalite standartları gereği ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 22.000 Kalite Belgeleri ve Helal Sertifikasına sahibiz; ayrıca üretim tesisinin ciddi bir Ar-Ge merkezi mevcuttur. Tarım Bakanlığı tarafından istenilen HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesine sahip olan üretim tesisi; son derece kaliteli, düzgün, hijyenik şartlarda üretim yapmaktadır. Biodesis mayalarının her pakette aynı kalitede, aynı standartta, aynı cins ve miktarda probiyotikleri ve mayaları bulundurması üretim standardizasyonu açısından son derece önemli ve sağlıklıdır" dedi.

Mayaların tüketiciye ulaştırılmasında belli standartlarının olduğunun altını çizen ve bunun için özellikle eczanelerle iş birliği yaptıklarını vurgulayan Aşıkoğlu, "Firmamızın amacı; mayalarını her ne olursa olsun satmak değildir. Gayemiz; mayalarımızı doğru ve sağlıklı şekilde tüketiciyle buluşturabilmek, onların bilgi almasını sağlamak, yeni bir konsept olan ürünlerimizi tüketicilere ulaştırmaktır. Bunun için toplumun en yakın sağlık danışmanı olan eczacılarımızla iş birliği yapıyoruz; çünkü eczacılarımız, tüketicilere ürünlerin içeriğini, niçin kullanılması gerektiğini, amacını en doğru şekilde anlatıyor. Dolayısıyla biz de insanlara doğrudan ve en güvenli şekilde ulaşmış oluyoruz. Bu yeni konsept sayesinde tüketicilerimiz eczaneden aldıkları Biodesis mayalarını kullanarak evlerinde; probiyotiklerden zengin sağlıklı fermente ürünleri kolay ve pratik şekilde hazırlayabiliyorlar. Aldığımız geri dönüşler, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ki; bu durum da bizleri mutlu ediyor" diye ekledi. - İZMİR