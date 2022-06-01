Aşıkpaşa Halk Kütüphanesi "erişilebilirlik" belgesi aldı - Son Dakika
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Aşıkpaşa Halk Kütüphanesi "erişilebilirlik" belgesi aldı

01.06.2022 18:40
Aşıkpaşa Halk Kütüphanesi "erişilebilirlik" belgesi aldı

Kırşehir Aşıkpaşa Halk Kütüphanesi'ne "erişilebilirlik bayrağı" asıldı.

Kırşehir Aşıkpaşa Halk Kütüphanesi'ne "erişilebilirlik bayrağı" asıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, düzenlenen törende, kütüphanenin dezavantajlı gruplar başta olmak üzere herkesi kucaklaması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İki hafta önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan, Aşıkpaşa Halk Kütüphanesi için erişilebilirlik belgelerini aldıklarını belirten Çalışır, bugün de bayraklarını astıklarını ifade etti.

Çalışır, "Buranın erişilebilir bir kütüphane olması Kırşehir açısından çok önemli. Türkiye'de bakanlığımıza bağlı 8 kütüphane bu payeyi aldı. Geçen sene 5 kütüphane almıştı. Bu yıl da Samsun, Erzurum ve Kırşehir olmak üzere 3 kütüphane aldı. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Burası tüm dezavantajlı gruplar için artık her yönüyle erişilebilir bir kütüphane." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu da farkındalık oluşması için bayrağın kurum girişine asıldığını kaydetti.

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Kaynak: AA

Derya Yanık, Kırşehir, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aşıkpaşa Halk Kütüphanesi 'erişilebilirlik' belgesi aldı - Son Dakika


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