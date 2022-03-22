Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nın işletmesi 7 yıllığına özel firmaya devredildi - Son Dakika

Kırşehir'de bulunan Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nın işletme hakkının 7 yıllığına özel firmaya devredildiği bildirildi.

Doğa Koruma ve Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara- Kayseri kara yolu üzerinde bulunan parkın işletmecilik ihale sözleşmesinin Şube Müdürlüğü binasında firma ve kurum yetkililerince imzalandığı, devir teslim töreninin yapıldığı belirtildi.

Firmanın Aşıkpaşa Tabiat Parkı'na yatırım yapması durumunda sözleşmenin 13 yıl daha uzatılabileceği ifade edilen açıklamada, düzenlemelerin ardından parkın halkın kullanımına açılacağı aktarıldı.

Parkta birçok sosyal faaliyetin yapılabildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda açık alan etkinleri, piknik, yeme içme, izcilik, okçuluk faaliyetleri, tenis, futbol ve basketbol sporları, doğa yürüyüşleri, fotosafari, fauna ve flora gözlemciliği, doğa eğitim çalışmaları, günübirlik basit çadırlı kampçılık, bisiklet turu ve gross koşusu, dağ bisikletçiliği faaliyetleri de yapılabilir. Ana yol kenarında bulunması, toplu taşıma ulaşımının kolay olması şehre yakın bir konumda bulunması nedeni ile Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nın sunduğu imkanlardan faydalanmak çok kolay."