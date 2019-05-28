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Aşıkşenlik orta okulunda resim sergisi

40 dakika önce

Aşıkşenlik Şehit Taner Karadeniz Orta Okulu Öğrencileri Görsel Sanatlar öğretmeni Seda Küçük öncülüğünde resim sergisi açtı.

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Aşıkşenlik Şehit Taner Karadeniz Orta Okulu Öğrencileri Görsel Sanatlar öğretmeni Seda Küçük öncülüğünde resim sergisi açtı.

2016 yılından beri düzenli olarak eğitim-öğretim dönemi boyunca öğrencilerin yapmış olduğu çalışmalar katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Sergiye Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Yazıcı, CHP İl Genel Meclis Üyesi Baha Yunusoğlu, Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Gürbüz Arpaçay, Çıldır Manşet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Rıfat Vural, Kurum Amirleri, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.

Ardahan Üniversitesi Görsel Sanat fakültesi öğrencilerinin sergiye müzikleriyle eşlik etmeleri izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Serginin hazırlayan ve ev sahipliğini üstlenen Görsel Sanatlar öğretmeni Seda Küçük " öğrencilerimizin öğretim yılı boyunca hazırlamış olduğu eserleri ziyaretçilerimizle buluşturduk. Ünlü ressamların eserleri ve canlı eserler konusunda öğrencilerimiz bir hayli titiz çalıştılar. Bu özverilerinden dolayı öğrencilerimi kutluyorum. Bizleri burada yalnız bırakmayan tüm ziyaretçilerimize teşekkür ederiz" dedi. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:11 Kaynak: İHA
Aşıkşenlik, Güncel
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