Asil Nadir, 79 yaşında 6. kez baba oldu - Son Dakika

Asil Nadir, 79 yaşında 6. kez baba oldu

04.01.2021 10:04
Asil Nadir, 79 yaşında 6. kez baba oldu, System.String[]

Asil Nadirin ikinci eşi Nur Nadir, (36) dün sabah saatlerinde Mert Selim Nadir adında erkek bebek dünyaya getirdi.

Asil Nadirin ikinci eşi Nur Nadir, (36) dün sabah saatlerinde Mert Selim Nadir adında erkek bebek dünyaya getirdi. Nadir çifti, 1 Mayıs 2019 tarihinde Lisa Nur isimli kız bebek ile çocuk duygusunu tatmıştı. Nadir çiftinin, yaklaşık bir buçuk yıl aradan sonra Mert Selim Nadir isminde erkek bebeği oldu.

Öte yandan Asil Nadir, 1 Mayıs'ta 80 yaşına girmeye hazırlanıyor. Asil Nadir'in geçmiş evliliğinden 5 çocuğu bulunuyor.

1980'LERE DAMGA VURMUŞTU

Türkiyede adını medya imparatoru olarak duyuran Asil Nadir 1941de Lefkede doğdu. Babası polislikten ayrılınca ailesi Mağusaya yerleşti. Asil Nadir iş dünyasına ilk adımını, çocukluğunda Maraş bölgesinde gazete satışı yaparak attı. Babası daha sonra İngiltereden getirttiği otobüsler ile Kıbrısın ilk otobüs şirketini kurdu. Ailesi, Rum çetelerin zulmü nedeniyle 1961 yılında Londraya taşındığında Asil Nadir İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisiydi. Okulu bırakıp iş hayatına atıldı. Londra merkezli Wear Well konfeksiyon şirketini satın aldı. Sunday Times gazetesi onu dünyanın en zengin insanları arasında 11. sıraya yerleştirdi. Dönemin Başbakanı Turgut Özalın tavsiyesi üzerine 1988de Günaydın gazetesini satın alınca Türkiyede ismi duyuldu. Ardından Güneş ve Tan gazeteleri ile Nokta dergisini satın aldı. 1990 yılı sonunda, borsada spekülasyon yapmak ve milyonlarca sterlini zimmetine geçirmekle suçlandı. 17 Aralık 1990da tutuklandı. 1993te kefaletle serbest bırakılınca özel uçağıyla KKTCye kaçtı. 2010 yılında İngiltereye döndü. 2013de kalan 5 yıllık cezası için Türkiyeye gönderildi.

Asil Nadir, 79 yaşında 6. kez baba oldu

Asil Nadir, 1 Mayıs, Erkek, Kız, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Asil Nadir, 79 yaşında 6. kez baba oldu - Son Dakika Magazin


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