Yağışlı hava geliyor! Meteoroloji saat verip İstanbulluları uyardı - Son Dakika

Yağışlı hava geliyor! Meteoroloji saat verip İstanbulluları uyardı

Son Güncelleme: 27.09.2023 09:28

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasının ardından Türkiye, sonbaharı yaşamaya hazırlanıyor. Batı bölgeleri bugünden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. Meteoroloji gece yarısı ise İstanbul'da yağış beklendiğini açıkladı.

Bir süredir devam eden hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği süreç, bugün sona eriyor. Ülke genelinde sıcaklık 3-4 derece azalacak, Batı bölgeleri yağışlı havanın etkisi altına girecek. İstanbul'da ise gece yarısı itibarıyla sağanak yağış bekleniyor.

YER YER YAĞIŞLI OLACAK

İstanbul'da poyraz kuvvetli hava bulutlanıyor, perşembe günü yağmur bekleniyor. Ankara biraz bulutlu, İzmir'de yağış çarşamba kısa süreli, perşembe daha kuvvetli yağacak. Bursa yerel yağmurluyken Antalya'da ise hava açık. İstanbul 27, Ankara 29, İzmir 30, Bursa 29, Antalya 30 dereceleri görecek.

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MARMARA'DA POYRAZ

Marmara'da poyraz çok sert, ara ara kuvvetli yağacak sağanaklar çarşamba günü Çanakkale, Balıkesir, Bilecik tarafında başlayacak. Perşembe ise bölge genelinde devam edecek. Kocaeli ve Edirne 28, Balıkesir 29 derece olacak.

Karadeniz'in geneli az bulutlu ama perşembe Batı Karadeniz de sağanaklardan etkilenecek. Bolu 29, Samsun 25, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu'da sıcaklık yüksek Erzurum 26, Malatya 31 derece. Akdeniz'de ise hava hala bunaltıcı, gölgede Adana 32, Isparta 29 derece. Güneydoğu güneşli, Gaziantep 34, Diyarbakır 35 derece.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yağışlı hava geliyor! Meteoroloji saat verip İstanbulluları uyardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yağışlı hava geliyor! Meteoroloji saat verip İstanbulluları uyardı - Son Dakika
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