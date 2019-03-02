Asıl soru işareti ECB cephesinde
1 saat önce
Bu ay piyasalarda ana belirleyici ECB ve Fed toplantıları olacak.
Bu ay piyasalarda ana belirleyici ECB ve Fed
toplantıları olacak. Fed tarafı az çok öngörülebiliyor. Peki ya ECB ne yapacak?
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:10
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