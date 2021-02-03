Aşılama çalışmalarında hangi ülkeler geride; ilaç firmaları patent hakkını askıya almaya neden... - Son Dakika

Aşılama yarışında başı İsrail çekiyor. Onu İngiltere Sırbistan ve Amerika izliyor. Birleşik Arap Emirliği'ni de unutmamak gerek. Avrupa'da ise RNA aşısını ilk bulan BioNTech'in vatanı Almanya epey gerilerde. İrlanda, İspanya, İtalya hatta Polonya bile Almanya'dan çok daha fazla vatandaşına aşı vurdu. Başta Almanya olmak üzere Avrupa'da aşılama, aşıyı bulan ve milyonlarca üreten kıta olmasına rağmen neden hala yavaş ilerliyor? Avrupalı vatandaşlar da aynı soruyu soruyorlar hükümetlerine.

Aşıya erişemeyen pek çok Avrupalı, AB Komisyonu'nu az aşı ısmarlamakla suçluyor. Sayılar ise bu suçlamanın haksız olduğunu gösteriyor.