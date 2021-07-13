Üye Girişi
Aşılama çalışmalarının sürdüğü madenlerde pozitif vaka yok - Son Dakika

Aşılama çalışmalarının sürdüğü madenlerde pozitif vaka yok

13.07.2021 00:57
Aşılama çalışmalarının sürdüğü madenlerde pozitif vaka yok, System.String[]

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Başkanı Hakan Yeşil, aşılama süreciyle madenlerde pozitif vaka olmadığını ve herhangi bir varyant virüsünün madenlerde görülmediğini açıkladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Başkanı Hakan Yeşil, aşılama süreciyle madenlerde pozitif vaka olmadığını ve herhangi bir varyant virüsünün madenlerde görülmediğini açıkladı. Öte yandan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ise kentte 10 delta varyantlı vaka görüldüğünü açıkladı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, madenlerde aşılama sürecinin devam ettiğini belirterek, madenlere öncelik tanındığını belirlenen yaş gruplarında aşılama sürecinin devam ettiğini ifade etti. Madenlerde bulaşın daha fazla olduğunu söyleyen Yeşil, işçileri aşılamaya teşvik ettiklerini ifade etti. Yeşil, "Madenlere de öncelik tanınmıştı. Devamında da yaş gruplarına gelen bir aşılama süresi devam ediyor. Şu anda da görevliler bölgelere gidiyor. Diğer arkadaşlarımız sağlık bakanlığından randevu sistemiyle aşılama merkezilerine giderek açılarını oluyor. Temennimiz herkesin aşı olması. Özellikle madenlerde biz herkes aynı yerler kullandığımız için bulaşıcı özelliğimiz daha fazla. Bütün madencilerin aşı olması şart oldu. Bizlerde aşılmayı teşvik ediyoruz "dedi.

Madenlerde pozitif vakanın olmadığını ifade eden Başkan Yeşil, "Şu anda madenlerde vaka sayılarımız yok. Bir kaç arkadaşımız sadece sivil hayatlarında temas olduğu için karantina da. Onun dışında pozitif vakamız yok" diye konuştu. Yeşil, madenlerde varyant virüsünün olmadığını söyleyerek, "Çok şükür şu an ülkemize giren varyant görülmedi. İnşallah da görülmez. Toplum olarak herkesin sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat etmesi gerekiyor. Vatandaşları uyarmak ve kuralları uyulması gerektiğini söylemek bizim görevimiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, delta varyantıyla ilgili olarak vaka sayısının 10 olduğunu söyledi. Tutulmaz, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konularında uyardı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Maden, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Aşılama çalışmalarının sürdüğü madenlerde pozitif vaka yok - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Büyükelçi, Yunanistan'da yaşananları anlattı! Fatih Terim herkesin test olacağını duyunca çılgına döndü 00:30 Büyükelçi, Yunanistan'da yaşananları anlattı! Fatih Terim herkesin test olacağını duyunca çılgına döndü Türk bayrağını söküp çöp kovasına atan kadın: Çok neşeliydim o yüzden yaptım 00:20 Türk bayrağını söküp çöp kovasına atan kadın: Çok neşeliydim o yüzden yaptım İçişleri Bakanlığı'ndan 23:40 İçişleri Bakanlığı'ndan "Afgan göçü" iddialarına detaylı yanıt: Sınır güvenliği olmadığı şeklinde algı yaratmaya çalışılıyor
Köpek balığı dehşeti! Tuvaletini yapmak isteyen adamın kolunu ve cinsel organını kopardı 22:10 Köpek balığı dehşeti! Tuvaletini yapmak isteyen adamın kolunu ve cinsel organını kopardı Yıllar güzelliğinden hiçbir şey almıyor! 57'lik Hülya Avşar çiçekli bikinisiyle yıktı geçti 21:22 Yıllar güzelliğinden hiçbir şey almıyor! 57'lik Hülya Avşar çiçekli bikinisiyle yıktı geçti Son Dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu 19:11 Son Dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Heidi Klum'dan ağızları açık bırakacak cinsten yatak odası itirafı: Son derece çılgın bir yapım var 18:07 Heidi Klum'dan ağızları açık bırakacak cinsten yatak odası itirafı: Son derece çılgın bir yapım var 16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu 17:52 16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu

Son Dakika Haberleri
18:49 Meteoroloji uyardı! Termometreler 40 dereceyi görecek
18:41 İttifaklarda dengeler değişiyor! Ali Babacan'ın adaylık açıklaması akılları karıştırdı
18:34 Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'tan son dönemin gözdesi Boupendza'ya yeşil ışık!
18:01 Merakla beklenen Kabine Toplantısı başladı! Herkesin gözü kulağı alınacak o kararda
17:54 Koltuk fotoğrafından ders almadılar! Garipoğlu ailesinden skandal üstüne skandal
17:47 Eski futbolcu Yalçın Ayhan'dan çarpıcı açıklamalar! "Bana yaptığınızı Mehmet Topal'a yapmayın"
17:43 Korkunç kaza! Çim biçen kadın, inişe geçen uçağın çarpmasıyla feci şekilde can verdi
17:32 Dünyanın gözü kulağı bu uçuştaydı! Uçuş öncesi Elon Musk'un sürpriz ziyaretinin detayları ortaya çıktı
17:22 Emekliye çifte bayram! Zamlı maaş ve ikramiye yarın hesaplara yatırılacak
16:54 EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi
Yunanistan'ın çirkin tavrı testle de kalmadı! Galatasaraylıları deport etmeye kalkmışlar Yunanistan'ın çirkin tavrı testle de kalmadı! Galatasaraylıları deport etmeye kalkmışlar         
00:53
Camdaki Kız dizisinin Selen'i Selma Ergeç, bikinili yakalandı! Fiziğiyle gençlere taş çıkarttı Camdaki Kız dizisinin Selen'i Selma Ergeç, bikinili yakalandı! Fiziğiyle gençlere taş çıkarttı         
00:27
Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı         
00:07
Yunanistan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias: Emrimle, Galatasaray'ın ülkemize girmesine izin verilmedi Yunanistan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias: Emrimle, Galatasaray'ın ülkemize girmesine izin verilmedi         
23:36
Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş yakalandı Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş yakalandı         
22:00
3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi         
20:58
Kullanımı durdurulan Çin aşısının serisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var Kullanımı durdurulan Çin aşısının serisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var         
18:58
Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncusu Cemile Canyurt evlendi Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncusu Cemile Canyurt evlendi         
18:07
Fenerbahçe çıldırdı! Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Sima'ya teklif Fenerbahçe çıldırdı! Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Sima'ya teklif         
17:09
Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu         
14:55
SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular         
13:38
Eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapmıştı! Videoyu arkadaşına da izletmiş Eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapmıştı! Videoyu arkadaşına da izletmiş         
13:37
Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak         
13:23
ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
13:13
Sedat Peker suç örgütüne operasyon yapıldı! Restoran zincirini yağmalayan 15 örgüt üyesi yakalandı Sedat Peker suç örgütüne operasyon yapıldı! Restoran zincirini yağmalayan 15 örgüt üyesi yakalandı         
11:52
İki kadının sokak kavgası kanlı bitti! Boynundan bıçaklanan kadın, çareyi bir eve sığınmakta buldu İki kadının sokak kavgası kanlı bitti! Boynundan bıçaklanan kadın, çareyi bir eve sığınmakta buldu         
10:16
Keman virtüözü İlyas Tetik'in intiharından önce,17 trilyonluk vurgun yaptığı iddia edildi Keman virtüözü İlyas Tetik'in intiharından önce,17 trilyonluk vurgun yaptığı iddia edildi         
09:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2021 07:36:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aşılama çalışmalarının sürdüğü madenlerde pozitif vaka yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement