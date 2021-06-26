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'Aşılama devam ettikçe delta varyantı bizi etkilemeyecektir' - Son Dakika

'Aşılama devam ettikçe delta varyantı bizi etkilemeyecektir'

26.06.2021 10:11
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'Aşılama devam ettikçe delta varyantı bizi etkilemeyecektir'ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Türkiye'de şu ana kadar 16 ilde 134 kişide görülen delta varyantının yayılımının aşılama ile kırılacağını söyledi.

'Aşılama devam ettikçe delta varyantı bizi etkilemeyecektir'

ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Türkiye'de şu ana kadar 16 ilde 134 kişide görülen delta varyantının yayılımının aşılama ile kırılacağını söyledi. Doç. Dr. Savaşçı, "Delta varyantını bitirecek olan aşı. Aşılar yapıldıkça, günlük 1 milyon üzerinde aşılama programımız devam ettikçe delta varyantı bizi çok etkilemeyecektir" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, delta varyantına ilişkin DHA'ya değerlendirmede bulundu. Doç. Dr. Savaşçı, Türkiye'de delta varyantının çok yayılmadığını belirterek, "İngiltere'nin, Rusya ve Amerika'nın Hindistan ile yakın ilişkileri vardı, buralarda dolayısıyla vaka sayısı artıyor. Ama özellikle aşısız kesimde, İsrail de dahil okul çağındaki çocuklarda, lise çağında özellikle delta varyantı biraz daha baskın hale geliyor. Çünkü onların dünya genelinde hiçbir aşısı yok. Dolayısıyla belki İngiliz mutasyonunun yerini delta mutasyonu almaya başlayacak, özellikle yazın ve sonbahar döneminde" dedi.

'İNGİLTERE VARYANTI GİBİ YAYILMA OLMAYACAKTIR'Doç. Dr. Savaşçı, delta varyantını aşının bitireceğini kaydederek, "Koruyuculukları düşse de aşı virüsün insanlara yayılma sürecini kırabilecek tek nokta. Dolayısıyla aşılar yapıldıkça, bizim de günlük 1 milyon üzerinde aşılama programımız devam ettikçe delta varyantı bizi çok etkilemeyecektir. Bunda bizim Hindistan ile çok sıkı ilişkimizin olmaması, havalimanlarında, gümrük kapılarında denetimlerin Hindistan ile aylardır yapılıyor olması etkili. Çok fazla İngiltere varyantı gibi yayılma olmayacaktır, Güney Afrika mutasyonu gibi biraz sınırlı mutasyon boyutunda kalacaktır. Ama bulaşıcılık oranı biraz daha yüksek. 'Delta Plus' mutasyonu daha da bulaşıcı; ama aşılama olduğu sürece bu mutasyonların 4'üncü dalga anlamında bir etkisi olmayacaktır. Delta Plus, hem aşıların koruyuculuğundan kaçması hem de daha hızlı bulaşabilmesi anlamında biraz endişe verici; ama bizi karamsarlığa düşürecek boyutta değil. mRNA aşıları şu anda yine bu mutasyona karşı etkili" diye konuştu. EYLÜL UYARISIDoç. Dr. Savaşçı, delta varyantı görülen kişilerin klinik seyirlerinde farklılık gözlemlenmediğini belirterek, " Düzce'de 10 tane delta mutasyonlu vaka var. Delta mutasyonunun klinikte, hastaların klinik seyirlerinde olumsuz bir etkisi yok. Sadece bulaştırıcılığı biraz fazla olduğu, aşılardan koruyuculuk olarak biraz kaçabildiği için vaka sayısında biraz artışlara, oynamalara yol açabilir. Bizim buradaki en önemli olayımız aslında okullar açılmadan toplumun yüzde 70-80'ini bağışık hale getirmek olur. Eylül ayında yoğun bir temas olacak, okullar, esnaf, tatil dönüşlerinde hareket artmış olacak. Bu süreçte bizim yapacağımız tek şey günlük 1-1,5 milyon aşılama. Halkımız çekinmeden özellikle genç kesime sesleniyorum; mutlaka aşılarını yaptırsınlar" ifadelerini kullandı.'YÜZDE 75 AŞILAMADA MASKE TAKILMAYACAKTIR'

Doç. Dr. Savaşçı, aşı yapıldıktan sonra önlemlerin bırakılmaması yönünde uyarıda bulunarak, "Birinci dozdan sonra hemen maske çıkartıp, kalabalık ortama girmeye başlıyor insanlar. Bu tür hataları yapmayalım. 15 Temmuz'a kadar toplumun eğer yüzde 75'ini bağışık hale getirirsek bayram dönüşünde çoğu kimse, çoğu alanda maske takmayacak zaten. Tabii delta varyantının gidişini de göreceğiz. Toplumun yüzde 70'ini bağışıklayınca, topumun çoğu korunmuş olacak; dolayısıyla sadece çok kapalı alanlarda maske takabiliriz. Halen halkımızın kafasında 'aşı yaptıralım mı, yaptırmayalım mı' tartışması var. Halkımız inansın, herhangi bir kısırlık etkisi, zararlı yön düşünülmesin" dedi.

'Aşılama devam ettikçe delta varyantı bizi etkilemeyecektir'
'Aşılama devam ettikçe delta varyantı bizi etkilemeyecektir'

COVIRAN Bereket, Delta Varyantı, Mikrobiyoloji, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Aşılama devam ettikçe delta varyantı bizi etkilemeyecektir' - Son Dakika


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