Aşılama ile Rahim Ağzı Kanseri Tarih Olacak - Son Dakika

Aşılama ile Rahim Ağzı Kanseri Tarih Olacak

07.05.2021 09:50
Aşılama ile Rahim Ağzı Kanseri Tarih Olacak, System.String[]

Kadın hastalıkları arasında en sık ölüme sebep olan ikinci kanser türü olan rahim ağzı kanserine, yüzde 98 oranında HPV virüsü neden oluyor. Uzmanlar, doğru aşılama politikaları ve Pap Smear testi ile bu hastalıktan kurtulmanın mümkün olduğu görüşünde.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Gökçü, "Bu kanserin sebebi HPV virüsü olduğu için biz aşı yaptığımızda bu kanseri engelleyebiliyoruz. Önümüzdeki yüzyıl içeresinde Dünya'da aşı yoluyla engellenebilen ilk kanser rahim ağzı kanseri olacak. Bunu başarmamız için 45 yaş altındaki her kadının ve 9 yaşından büyük her kız çocuğunun aşılanması gerekiyor." dedi.

İkinci Yöntem Pap Smear Testi

Rahim ağzı kanserlerinin en sık 35-45 arası kadınlarda gözüktüğünü belirten Gökçü, "Doğurgan kadınlarda gördüğümüz kanser türü sıklıkla rahim ağzı kanseridir. Her yıl dünyada 500 bin yeni rahim ağzı kanseri tanısı konuluyor ve genellikle gelişmekte olan ülkelerde görülüyor. Rahim ağzı kanseri ile mücadelede, aşılamayla birlikte Pap Smear testi de önemli bir rol oynuyor. Pap Smear testi, kadınların servikal kanser (rahim ağzı) ya da prekanser (kanser öncüsü) taramasında kullanılan bir testtir. Pap Smear testi ile rahim ağzı kanseri, erken tanı konulan kanser türlerinden biri olmaya başladı." diye konuştu.

Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor

30 yaşından küçük kadınların yılda bir defa Pap Smear testi yaptırması gerektiğini söyleyen Gökçü, "30 yaşından büyükler ise 3 kez ardışık smear sonucu negatif ise 2-3 yılda bir smear testi tekrarlanmalıdır. HPV rahim ağzına bulaştıktan sonra HPV'nin kansere yol açması 10 yıl veya daha fazla bir süre alıyor. On yıl içerisinde rahim ağzı kanseri gelişmeden, önce enfeksiyon sonra prekanseröz lezyonlar gelişiyor. Sonuçta HPV virüsü olan hastaların yaklaşık yüzde 3 ila 4'ü kansere dönebiliyor. Bu on yıl içerisinde sağlıklı kadınların doktorlarına gidip bir Pap Smear ve HPV taraması yaptırması durumunda biz bunu erken safhada tespit ediyoruz. Daha kansere dönmeden çok basit günübirlik girişimlerle kansere ilerleyecek dokuyu çıkarıp hastalarımızı tedavi ediyoruz. Kısaca rahim ağzı kanseri tamamen engellenebilen bir kanser türü." dedi.

Siğiller de Yok Oluyor

Rahim ağzı kanserlerinin hem aşılama hem de tanı testleri ile tamamen ortadan kalkacağının altını çizen Gökçü, "Aşılama ile çocuk felcini dünyadan sildiğimiz gibi rahim ağzı kanserini de dünyadan sileceğiz. DSÖ'nün beklentisi de rahim ağzı kanserinin ortadan kalkması ama burada sadece rahim ağzı kanserlerinden de bahsetmiyoruz. HPV aynı zamanda vücutta siğillere neden oluyor. Biz bu aşıyla genital bölgedeki siğilleri de tamamen yok edeceğiz." diye konuştu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Aşılama ile Rahim Ağzı Kanseri Tarih Olacak - Son Dakika


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