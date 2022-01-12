AŞILAMADA BİRİNCİ OLAN OSMANİYE'DE VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR - Son Dakika

TÜRKİYE'de Covid-19'a karşı aşılamada, 18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların yüzde 88.2 oranla en yüksek olduğu Osmaniye'de, vaka sayılarında da hızlı sürüş devam ediyor. İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, aşının sağlınla mücadelede büyük bir silah olduğunu belirterek, 'Osmaniye'deki vaka oranları 100 binde 600 rakamlarından 3 haftalık kısa bir süre içerisinde 100 binde 139 seviyesine ulaştık. Ancak bu bizim için yeterli bir seviye değil"dedi.

AŞIYA GELEMEYENLERİN EVLERİNE GİDİLEREK AŞILARI YAPILDI

Covid-19 ikinci doz aşılamada en büyük oranla Türkiye'nin birinci il olunduğunu belirten Dr.Öznavruz, 'Bilindiği gibi üç hafta önce Covid-19 salgınında ciddi boyutta bir süreç yaşadık. Bu süreci minimum seviyeye indirmek için yapmış olduğumuz çabaları destekleyen vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Tabi şuan itibariyle Omicron varyantı nedeniyle bütün Türkiye'de Covid-19'un yukarıya doğru tırmandığı bu süreçte bizim yapmamız gereken şey maske, mesafe hijyen kurallarına uyduktan sonra özellikle üçüncü doz hatırlatma aşımızı da muhakkak yaptırmamız gerekiyor. Özellikle Covid-19 salgınına yakalanmış vatandaşlarımız üç ayını doldurduktan sonra muhakkak hatırlatma dozlarını yaptırarak etkin olan silahımız aşıyla birlikte kendimizi, Osmaniye'mizi koruyabiliriz. Vakaların arttığı dönemlerde ekip sayılarımızı arttırarak mahalle mahalle sokak sokak dolaşarak aşısını yaptırmamış vatandaşımıza ulaştık. Aşıyla ilgili bilgilendirme yaptıktan sonra aşıya gelebilen vatandaşlarımızın aşısını yaptık aşıya gelemeyen vatandaşlarımızın da mobil aşı ekipleri evlere giderek aşılarını tamamladı" diye konuştu.

MEVCUT HEDEFİMİZ SIFIR KOVİDLİ GÜNLER

Türkiye'deki aşı oranına bakıldığında şu anda Osmaniye'nin çok iyi bir noktada olduğunu belirten Öznavruz, şunları söyledi;

"Gerçekten çok güzel bir oran. Bu bizim için büyük bir silahtı. 100 binde 600 rakamlarından 3 haftalık kısa bir süre içerisinde 100 binde 139 seviyesine ulaştık. Ancak bu bizim için yeterli bir seviye değil. Mevcut olan vakalarımızda günlük takiplerimize baktığımız zaman gelecek hafta da düşüşün gerçekleşeceğini ve günlük olarak, bu haftaki takiplerimize baktığımız zaman inşallah 100 binde 100'lerin altındaki bir rakamla bu süreci devam ettireceğiz. Nihai hedefimiz sıfır Covıd-19'lu günleri yakalayıp, bu süreci öncelikli olarak Osmaniye'de bitirip tabii ki Türkiye'de bu süreçten kurtulmak istiyoruz. Ancak, bundan kurtulmanın en büyük etkeni maske, lütfen özellikle kapalı alanlarda başta olmak üzere inanların yoğun olarak yaşadığı alanlarda maskelerimizi kullanalım. Özellikle hijyen ve mesafemizi koruyalım. Olmazsa olmazımız olan aşılarımızı okullarda 12 yaş üzeri çocuklarımızın eksik olan aşılarını tamamlatarak bu salgına hazırlık yapmamız gerekiyor. En büyük silahımız aşı. Aşı olmazsa olmazımız. Hatırlatma dozlarını yaptırarak hazırlığımızı tamamlamış olacağız."