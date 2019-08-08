"Aşılamada gerçekten iyi bir noktadayız"

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Göç Sağlığı Daire Başkanı Kanuni Keklik, "Aşılamada gerçekten iyi bir noktadayız. Kırklareli için de aşılama konusunda birşey söylemek mümkün değil yüzde 100 aşılama oranı var." dedi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Göç Sağlığı Daire Başkanı Kanuni Keklik, "Aşılamada gerçekten iyi bir noktadayız. Kırklareli için de aşılama konusunda birşey söylemek mümkün değil yüzde 100 aşılama oranı var." dedi.

Keklik, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce yürütülen Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler'in Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi (SIHHAT) kapsamında Kırklareli Sağlık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen frigofirik aşı nakil aracı teslim töreninde, Türkiye'de sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Devlet desteğinin dışında çeşitli projelerle de ulusal ve uluslararası birçok desteklerden faydalandıklarını anlatan Keklik, Dünya Sağlık Örgütü işbirliğinde 57 frigofirik aşı nakil aracı aldıklarını kaydetti.

Yeni araç ve ekipmanlar ile sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve etkili bir şekilde sunmaya devam edeceklerini aktaran Keklik, şöyle konuştu: "Ülkemizin göçmenler üzerine yapmış olduğu alicenap çalışmaları herkes biliyor ve dünya takdir ediyor. Böyle bir süreç içerisinde bizler sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sunmaya gayret ediyoruz. Aşılamada gerçekten iyi bir noktadayız. Kırklareli için de aşılama konusunda birşey söylemek mümkün değil yüzde 100 aşılama oranı var. Bundan sonraki dönemde de aşılama dahil olmak üzere sağlığa ve sağlık hizmetlerine bu katkıların devamını diliyorum. Buradaki verileri öğrendiğim için çok mutluyum. Daha sağlıklı bir dünyada yaşamayı temenni ediyorum."

-"Türkiye sağlıkta geldiği noktada dünyaya örnek"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye'nin sağlıkta büyük aşamalar kat ettiğini söyledi.

Ülke vatandaşlarının yanı sıra çeşitli nedenlerle Türkiye'ye göç eden yaklaşık 4 milyon 900 bin düzensiz göçmene de sağlık hizmeti sunulduğunu dile getiren Bilgin, devletin ve sağlık çalışanlarının çok büyük görevler üstlendiğini belirtti.

Türkiye'nin sağlıkta geldiği noktada dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Bilgin, "Türkiye sağlık alanında çok büyük görevler üstleniyor. Türkiye, sağlıkta geldiği noktada dünyaya örnek oluyor. İnsanların hasta olmadan önleyici sağlık hizmetlerinden yararlanması gerekiyor. Sağlıklı yaşayalım ki hasta olmadan, ülkemize ek külfetler getirmeden, sağlık harcamalarını arttırmadan önleyici sağlık hizmetlerini en üst seviyeye çıkararak vatandaşlarımızın hem sağlıklı yaşamasını hem de bu konuda devletimizin yükünün azalmasını diliyorum." diye konuştu.

Törende, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de konuşma yaptı.

Daha sonra Vali Bilgin, Daire Başkanı Keklik, Milletvekili Minsolmaz ve AK Parti İl Başkanı Alper Çiler araca binerek araç hakkında Sağlık Müdürü Cerit'ten bilgiler aldı.

Törene, Göç Sağlığı Dairesi Sağlık Uzmanı Habibe Özdemir, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye temsilcileri Çetin Doğan Dikmen, Melda Keçik, Dene Cairns ile sağlık personeli katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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