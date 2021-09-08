Aşılamada ikinci olan Edirne'de, vaka sayıları da düşüşte - Son Dakika

EDİRNE İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, aşılamada diğer illerden önde olduklarını ve mobil aşılamanın buna fayda sağladığını söyledi. Yıldırım, Türkiye genelinde, 18 yaş ve üstü en az bir doz aşı olma oranında ikinci sıradaki kentte vaka sayılarının düşüşe geçtiğini belirtti.

İl Sağlık Müdürlüğü'nce kentteki bir AVM'de '3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası' kapsamında stant kuruldu. Stantta müdürlük görevlilerince halk sağlığına yönelik bilinçlendirici broşürler dağıtıldı. İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, kentte son dönemde artarak devam eden aşılama hızında mobil ekiplerin faydasının altını çizerek, " Edirne'mizde üniversiteye kayıt için gelen kardeşlerimize de kayıt alanında aşı yapmaya başladık. Yine Edirne'nin yeni ve eski sanayi sitesinde ekiplerimiz tarafından aşı uygulamaları yapıldı. Bugün bu alanda da yine aşı uygulaması yapmaktayız. Çünkü biz şuna inanıyoruz, ne kadar çok kişiyi aşılarsak o sağlıklı, güzel, mutlu ve sosyal günleri hep beraber daha kısa sürede göreceğiz. O yüzden herkesi muhakkak aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

'VAKA SAYISI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR'Vaka sayısının düşüşünün aşı sayısının artmasına bağlı olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Siz aşıyı ne kadar yüksek yaparsanız vaka sayınız da o kadar düşük oluyor. Çok şükür, Edirne'de şu anda vaka sayıları düşük. Bir yükselme yaşadık tüm Türkiye ile beraber, daha sonra düşüşe geçtik ve düşüş safhasına devam ediyoruz ama şu anlama gelmemeli bu, biz aşımızı da olsak, vaka sayıları düşmeye de başlasa, yine özellikle kapalı alanlarda sosyal mesafemize muhakkak dikkat etmemiz lazım, maskemizi muhakkak kullanmamız lazım. Aşı olduk diye maske ve mesafeyi bırakmamamız lazım. Aşıyla beraber maske ve mesafe çok daha anlamlı" diye konuştu.'MOBİL AŞILAMANIN FAYDASI BÜYÜK'

Edirne'nin aşılamada diğer illere oranla daha hızlı olduğunu belirten Yıldırım, "Biz aşılamada biraz daha hızlı gidiyoruz. Bir süre daha böyle gitmeye devam ederiz. Halkımızın desteğiyle oluyor bu. Yaptığımız organizasyonlara gelip aşılarını oluyorlar, tüm halkımıza teşekkür ediyoruz. Mobil aşılamanın hem sayı anlamında faydasını görüyoruz hem de ulaşılabilir olduğu zaman aşı yaptırmayı düşünmeyen kişiler bile aşı yaptırmaya geliyorlar. Algı anlamında da çok önemli. Sağ olsun tüm ekiplerimiz bu konuda fedakarca çalışıyor" dedi.