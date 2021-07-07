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Aşılamada ilk 10 il arasında yer alan İzmir'de vaka sayıları düşmeye devam ediyor - Son Dakika

Aşılamada ilk 10 il arasında yer alan İzmir'de vaka sayıları düşmeye devam ediyor

07.07.2021 11:00

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, aşılanma oranında ülke genelinde ilk 10 il arasında yer aldıklarını, vaka sayılarındaki düşüşün devam ettiğini belirterek, "Hedef, 3 milyon 690 bin kişinin iki doz aşıyı da yaptırması.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, aşılanma oranında ülke genelinde ilk 10 il arasında yer aldıklarını, vaka sayılarındaki düşüşün devam ettiğini belirterek, "Hedef, 3 milyon 690 bin kişinin iki doz aşıyı da yaptırması. Biz bu hedef kitlesini aşıladığımız takdirde çok uzak olmayan bir zamanda bu işin üstesinden geleceğimizi değerlendiriyoruz." dedi.

Köşger, AA muhabirine, Kovid-19'a karşı kent genelinde yürütülen aşılanma faaliyetlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini, İzmir'de hedef kitlenin yüzde 68'inin en az bir doz aşılandığını açıkladı.

Yaklaşık 1,5 senedir devam eden salgın sürecinde kentin zorlu günler yaşadığını, özellikle deprem sonrasında vaka sayılarında ciddi artış olduğunu anımsatan Köşger, "Gelinen noktada hem aşılamanın artmış olması hem de hemşehrilerimizin olabildiğince maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ediyor olmaları sonucunda salgın aşağı yukarı minimize olmuş durumda." dedi.

Aşı konusunda vatandaşın bilinçli hareket ettiğini vurgulayan Köşger, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vaka sayılarındaki düşüş trendi, zaman zaman dalgalanmakla birlikte devam ediyor. 3 milyon 628 bin doz aşılama gerçekleştirildi. 1 milyonun üstündeki kişiye 2 doz yapıldı. Hedef, 3 milyon 690 bin kişinin iki doz aşıyı da yaptırması. O yolda hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Günlük yaklaşık 80 bin kişinin aşılanması yapılıyor. İzmir aşılanma oranı itibariyle ilk 10'un içinde. Bunu daha da artırmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız sahada ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Biz bu hedef kitlesini aşıladığımız takdirde çok uzak olmayan bir zamanda bu işin üstesinden geleceğimizi değerlendiriyoruz."

Belli bir çalışan sayısının üzerindeki sanayi tesisleri için özel ekipler yönlendirdiklerini, bu konuda ihtiyaç noktalarına özel çözümler geliştirildiğini anlatan Köşger, tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini belirtti.

3 Temmuz'da sosyal medyadan yaptığı açıklamada 24 Ağustos 2020'den bu yana ilk kez üst üste 2 gündür Kovid-19 hastalığından kent genelinde ölümün yaşanmadığını açıkladığını hatırlatan Köşger, "2 gün üst üste vefat olmadı ama önceki gün yine 2 kişiyi virüs nedeniyle kaybettik İzmir'de. Halen ölümcüllüğü de devam ediyor. Vatandaşlarımız tedbiri elden bırakmasın." dedi.

Aşılamada ilk 10 il arasında yer alan İzmir'de vaka sayıları düşmeye devam ediyor
Aşılamada ilk 10 il arasında yer alan İzmir'de vaka sayıları düşmeye devam ediyor
Aşılamada ilk 10 il arasında yer alan İzmir'de vaka sayıları düşmeye devam ediyor
Aşılamada ilk 10 il arasında yer alan İzmir'de vaka sayıları düşmeye devam ediyor

Yavuz Selim Köşger, COVIRAN Bereket, İzmir, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Aşılamada ilk 10 il arasında yer alan İzmir'de vaka sayıları düşmeye devam ediyor - Son Dakika


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