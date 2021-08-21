Aşılamada 'mavi' kategoride yer alan Bilecik'te aşı birimine teşekkür pastası - Son Dakika

Bilecik'te, en az bir doz aşılanma oranı yüzde 75'in üzerine çıkarak 'mavi' kategoride yer almasının ardından hastane yönetimi tarafından aşı birimimiz pastalı sürpriz yapıldı.

230 bin nüfuslu Bilecik, en az bir doz aşılanma oranı yüzde 75'in üzerine çıkarak, aşı haritasından 'mavi' kategoride yer alan iller arasına girdi. Bunun üzerine Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi özverili çalışmaları sonrası aşı birimine pastalı sürpriz yaptı.

Yapılan etkinlik hakkında hastane yönetiminden açıklamada, "İlimizde aşılanma oranının yüzde 75'i geçmesi ve Türkiye Covid-19 risk haritasında 'mavi' renge dönmesi nedeniyle hastane yönetimimiz tarafından aşı birimimiz ziyaret edilerek emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür edildi. Pandemi ile mücadele ettiğimiz bu süreçte aşılanma konusunda hassas davranan tüm vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK