Üye Girişi
AŞILAMADA MAVİ KATEGORİYE GEÇEN TUNCELİ'DE VAKA SAYISI ARTIYOR - Son Dakika

AŞILAMADA MAVİ KATEGORİYE GEÇEN TUNCELİ'DE VAKA SAYISI ARTIYOR

02.11.2021 16:07

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında uygulanan ikinci doz aşılamada yüzde 75,3 oranla mavi kategoriye geçen Tunceli'de, vaka sayılarında artış sürüyor.

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında uygulanan ikinci doz aşılamada yüzde 75,3 oranla mavi kategoriye geçen Tunceli'de, vaka sayılarında artış sürüyor. İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, "Şu anda havaların soğumasıyla beraber vaka artışımız çok yüksek seviyelere ulaştı. Ciddi sayılarla günlük vakalarla karşılaşıyoruz ancak aşılamanın faydasını görüyoruz" dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ikinci doz aşılamada yüzde 75,3 oranıyla mavi kategoriye geçen Tunceli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı son tabloda, vaka sayısında 100 binde 286,42 ile artış yaşanan iller arasında yerini aldı. Bu tabloya rağmen aşılanma oranının yüksekliği sayesinde koronavirüse yakalananların hastalığı hafif atlattığı kentte, yoğun bakımda yatan hasta bulunmuyor.

'MAVİ KATAGORİYE GEÇMEK MUTLULUK VERİCİ'

Koronavirüsüne karşı en önemli silahın aşı olduğunu ve aşılamada da Tunceli'nin mavi kategoriye geçmesinin mutluluk verici olduğunu söyleyen İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, "Şu an yaklaşık 100 filyasyon ekibimiz var ve bu ekiplerimiz aşılama faaliyetlerine de katılıyorlar. Her ilçemizde ayrı ekiplerimiz bulunmaktadır. 18 yaş üstü nüfusumuz ciddi oranda aşılanmıştı. Ortaokul ve lise öğrencilerimizin aşı çalışmalarına başladık. Sayın valimizin de katkılarıyla aşı olan çocuklarımıza hediyeler ve teşviklerde bulunduk. Öğrencilerimizin yüzde 70'ini aşıladık. İlk dozlarını oldular sırada ikinci dozları var. İlimize nüfus olarak kayıtlı olmayan yurt öğrencilerimiz var. Yaklaşık 3 bin öğrenci geldi. Onlara yönelikte akşam saatlerinde yurtlarına döndükten sonra aşılama çalışmalarına devam ediyoruz. İki senedir hem sağlık çalışanlarımız hem vatandaşlarımız sıkıldılar ve yoruldular biliyorum. Bu Kovid illetinden kurtulmak için en önemli silahımız aşı olduğu için aşıda mavi kategoriye geçmek insana mutluluk veriyor? dedi.

'VAKA SAYILARIMIZ CİDDİ BİR ŞEKİLDE ARTIYOR'

Havaların soğumasıyla birlikte vaka artışının çok yüksek seviyelere ulaştığını ve ciddi sayıda günlük vakayla karşılaştıklarını dile getiren Dr. Özdemir, "Belki de bir çok zamana göre çok yüksek rakamlar. Ancak aşılamanın faydasını şurada görüyoruz. Vatandaşlarımız aşı olduğu için hastalığı hafif atlatıyorlar. Çoğunlukla asemptomatik bir şekilde atlatıyorlar. Aşı olan vatandaşlarımızdan yoğun bakıma neredeyse hiç yatış görmüyoruz. Vaka artışı hastanemize yansımadı diyebilirim. Vatandaşlarımız kış aylarının gelmesiyle birlikte toplu ve kapalı alanlarda bulunmaya başladılar. Özellikle maske ve mesafe kurallarına dikkat etmelerini istiyoruz. Bu hastalık daha bitmiş değil. Yoğun bakım yatışı görmüyoruz fakat vatandaşımızın hastanede vakit geçirmesini istemiyoruz? diye konuştu.

VALİ ÖZKAN'DAN AŞI ÇAĞRISI

Vali Mehmet Ali Özkan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vaka sayılarının anormal derecede yükseldiğini kaydederek, "Havaların soğumasıyla birlikte kapalı ve kalabalık alanlardaki sık buluşmalar, tedbirleri elden bırakarak yapılan ev ve aile ziyaretleri vaka sayılarımızı anormal derecede yükseltti. Ayrıca arkadaşlarımızın onca çabasına rağmen aşılamada istediğimiz seviyeye halen gelmiş değiliz. Sizlerden ricamız lütfen kalabalık ortamlardan uzak duralım, maske, mesafe tedbirlerine uyalım. Hem kendimizin hem de çocuklarımızın aşılarını düzenli olarak takip edelim. Unutmayalım ki sadece birilerimizin tedbirli olması yeterli değil, hepimiz tedbirli olmadıkça, aşı sırası gelen tüm hemşehrilerimiz aşılarını olmadıkça salgını yenmemiz mümkün değil. Lütfen hem kendimizi hem de kentimizi koruyalım? ifadelerini kullandı

AŞILAMADA MAVİ KATEGORİYE GEÇEN TUNCELİ'DE VAKA SAYISI ARTIYOR
AŞILAMADA MAVİ KATEGORİYE GEÇEN TUNCELİ'DE VAKA SAYISI ARTIYOR
AŞILAMADA MAVİ KATEGORİYE GEÇEN TUNCELİ'DE VAKA SAYISI ARTIYOR
AŞILAMADA MAVİ KATEGORİYE GEÇEN TUNCELİ'DE VAKA SAYISI ARTIYOR
AŞILAMADA MAVİ KATEGORİYE GEÇEN TUNCELİ'DE VAKA SAYISI ARTIYOR
AŞILAMADA MAVİ KATEGORİYE GEÇEN TUNCELİ'DE VAKA SAYISI ARTIYOR

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AŞILAMADA MAVİ KATEGORİYE GEÇEN TUNCELİ'DE VAKA SAYISI ARTIYOR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kalp krizi geçirdikten sonra Özlem evinde ölü bulundu 16:24 Kalp krizi geçirdikten sonra Özlem evinde ölü bulundu Yeni bir salgın kapıda! Hindistan'da Dang humması vakaları artıyor 16:19 Yeni bir salgın kapıda! Hindistan'da Dang humması vakaları artıyor Zincir marketlerden fahiş fiyat cezalarına tepki: Ekonomik kayıp olarak görülmeli 16:13 Zincir marketlerden fahiş fiyat cezalarına tepki: Ekonomik kayıp olarak görülmeli
Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı 16:06 Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor 15:59 Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı 15:28 Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı
Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı! 15:04 Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı! Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı 14:30 Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı

Son Dakika Haberleri
16:28 Gülşen'in konserinde Galatasaray'a küfredildi! Korktuğu başına geldi
16:24 Kalp krizi geçirdikten sonra Özlem evinde ölü bulundu
16:21 Evladının ölüm haberini alan anne, hayatını kaybetti
16:18 Yeni bir salgın kapıda! Hindistan'da Dang humması vakaları artıyor
16:14 AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak
16:07 En kötü 5 transfer listesi yayınlandı! Zirvede Beşiktaşlı Karius var
16:05 Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı
16:02 Genç kızın gözünün içine kene girdi doktor bile çıkaramadı
15:45 İsrail'deki müzik yarışmasına katılan genç kadın Türkçe şarkıyla damga vurdu
15:28 Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı
Gülşen'in konserinde Galatasaray'a küfredildi! Korktuğu başına geldi Gülşen'in konserinde Galatasaray'a küfredildi! Korktuğu başına geldi         
16:28
Evladının ölüm haberini alan anne, hayatını kaybetti Evladının ölüm haberini alan anne, hayatını kaybetti         
16:21
AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak         
16:15
En kötü 5 transfer listesi yayınlandı! Zirvede Beşiktaşlı Karius var En kötü 5 transfer listesi yayınlandı! Zirvede Beşiktaşlı Karius var         
16:08
Genç kızın gözünün içine kene girdi doktor bile çıkaramadı Genç kızın gözünün içine kene girdi doktor bile çıkaramadı         
16:03
İsrail'deki müzik yarışmasına katılan genç kadın Türkçe şarkıyla damga vurdu İsrail'deki müzik yarışmasına katılan genç kadın Türkçe şarkıyla damga vurdu         
15:46
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor         
15:10
Günümüzde bir otomobil almak için 2003 yılına geri dönmek gerekiyor Günümüzde bir otomobil almak için 2003 yılına geri dönmek gerekiyor         
15:02
Kılıçdaroğlu: Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi         
14:19
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Havalimanında piste inen uçağın önüne çıktılar! Adana'daki garip olayın sırrı çözüldü Havalimanında piste inen uçağın önüne çıktılar! Adana'daki garip olayın sırrı çözüldü         
14:09
Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada         
12:04
İstanbul'un 4 ilçesinde yaşayanlara yönelik hava kirliliği uyarısı: Trafiğin yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmayın İstanbul'un 4 ilçesinde yaşayanlara yönelik hava kirliliği uyarısı: Trafiğin yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmayın         
11:19
70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahsa polisten benzersiz karşılama! 70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahsa polisten benzersiz karşılama!         
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler         
10:31
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 16:38:16. #1.13#
SON DAKİKA: AŞILAMADA MAVİ KATEGORİYE GEÇEN TUNCELİ'DE VAKA SAYISI ARTIYOR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement