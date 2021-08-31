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Aşılamada "mavi" kategoriye ulaşan Hatay'da yeni hedef "hiç aşı olmayan 250 bin kişi" - Son Dakika

Aşılamada "mavi" kategoriye ulaşan Hatay'da yeni hedef "hiç aşı olmayan 250 bin kişi"

31.08.2021 10:40

İlk doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategoriye ulaşan Hatay'da yeni hedef, aşı hakkı olmasına rağmen bu imkandan faydalanmayan 250 bin kişiye ulaşarak yüzde 100'ü yakalamak.

İlk doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategoriye ulaşan Hatay'da yeni hedef, aşı hakkı olmasına rağmen bu imkandan faydalanmayan 250 bin kişiye ulaşarak yüzde 100'ü yakalamak.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, AA muhabirine, sağlık çalışanlarının gayreti ve halkın ilgisiyle kent genelinde uzun süredir bekledikleri aşılama oranını yakaladıklarını söyledi.

Hatay'da 1 milyon 150 bin civarında kişinin aşı olması gereken kategoride bulunduğunu aktaran Hambolat, "Bunun 900 bin kadarı 1. doz aşısını yaptırdı. İlimizde şu an aşı hakkı olmasına rağmen 250 bin bandında insan henüz hiç aşılanmamış vaziyette. Biz de onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bu rakamda da gençlerin daha fazla olduğunu görüyoruz. Yaşlılarda daha yüksek aşılama oranını yakaladığımızı söyleyebilirim." dedi.

Hambolat, Hatay'ın aşılanma oranında yakaladığı başarıdan dolayı memnun olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Geç de olsa maviye dönmekten memnunuz fakat bizim için yeterli değil. Aşılanma oranında yüzde 75'i geçmek bizim için ilk hedefti. Bundan sonraki hedef yüzde 100 tam aşılı bir Hatay oluşturmak. Şu an için 1. doz aşılama oranında yüzde 75'in üzerine geçtik. 2. doz aşı noktasında da yüzde 54 bandındayız. Birkaç güne kalmadan inşallah halkımızın teveccühü, çalışanlarımızın da gayretiyle 2. doz barajında da yüzde 55'i aşmış ve yüzde 65 barajını hedeflemiş olacağız."

Hambolat, kent genelinde vatandaşların her yerde aşıya ulaşabilmesi için seferber olduklarını ifade etti.

İlçeler bazında aşılama oranında dengesizlik bulunduğunu aktaran Hambolat, "Bazı ilçelerimizde aşılama oranlarını yakalamışken bazılarında istediğimiz seviyelere ulaşamadık. Bu hususa eğilerek gereken çalışmayı yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Hambolat, okulların açılması ve tatil sezonunun sona ermesiyle aşılama oranlarında artış öngördüklerini dile getirdi.

Hastanelerde Kovid-19 nedeniyle serviste ve yoğun bakımda yatan hastalarla ilgili de bilgi veren Hambolat, "Hastanelerimizde Kovid-19 nedeniyle yatan hastaların yüzde 54'ü hiç aşılanmamış, yüzde 44 bandında eksik aşılı dediğimiz 1 doz yaptırıp diğerini yaptırmayan var. Yüzde 2'si de tam aşılılardan oluşuyor. Bu rakamlar aslında aşıya önem gösterilmesi gerektiğinin göstergesi." ifadelerini kullandı.

Aşılamada mavi kategoriye ulaşan Hatay'da yeni hedef hiç aşı olmayan 250 bin kişi
Aşılamada mavi kategoriye ulaşan Hatay'da yeni hedef hiç aşı olmayan 250 bin kişi
Aşılamada mavi kategoriye ulaşan Hatay'da yeni hedef hiç aşı olmayan 250 bin kişi
Aşılamada mavi kategoriye ulaşan Hatay'da yeni hedef hiç aşı olmayan 250 bin kişi

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Hatay, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aşılamada 'mavi' kategoriye ulaşan Hatay'da yeni hedef 'hiç aşı olmayan 250 bin kişi' - Son Dakika


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