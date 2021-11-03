Üye Girişi
AŞILAMADA TÜRKİYE 2'NCİSİ AMASYA'DA VAKALAR ARTTI - Son Dakika

AŞILAMADA TÜRKİYE 2'NCİSİ AMASYA'DA VAKALAR ARTTI

03.11.2021 15:21

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel vaka haritasında en çok artışın yaşandığı 8'inci kent olan Amasya, aşılamada yüzde 82,6 ile Türkiye'de ikinci sırada yer aldı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel vaka haritasında en çok artışın yaşandığı 8'inci kent olan Amasya, aşılamada yüzde 82,6 ile Türkiye'de ikinci sırada yer aldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, en büyük nedenin aşısız kişiler olduğunu belirterek "26 bin vatandaşımız hiç aşısını olmamış durumda" dedi.

Sağlık Bakanı Koca'nın paylaştığı 16-22 Ekim haftalık vaka sayısı haritasında, 100 bin kişide en çok vaka artışı; Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir'de oldu. Koronavirüs aşılama oranında başarılı bir profil çizen ancak son açıklanan koronavirüs haritasında 8'inci sırada yer alan Amasya'da, vaka sayısı 305,22'den, 332,94'ye yükseldi. İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, aşısız 26 bin kişi olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.

'12 BİN KİŞİ 2'NCİ DOZ AŞISINI OLMAMIŞ'

Amasya'nın yüzde 82,6 ile Türkiye aşı oranında 2'nci sırada olduğunu hatırlatan Dr. Nergiz "2 yıla aşkın süredir pandemi ile mücadele ediyoruz. Geldiğimiz noktada aşılamada Türkiye'de 2'nci sıradayız. Bakanlığımızın bize gösterdiği hedef, 280 bin vatandaşımızı aşılamak. Bugüne kadar yaklaşık 254 bin vatandaşımızı aşıladık, 26 bin vatandaşımız hiç aşısını olmamış durumda. Şehir olarak Türkiye'de en önce mavi olan illerden bir tanesiyiz. İlimizde 2'nci dozu gelmiş ama aşısını yaptırmamış 12 bin vatandaşımız bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıklaması ile gördük ki; ilimizde de vakalarımız artıyor. Bunun nedenini, aşılanmamış vatandaşlarımıza bağlıyorum. Buradan da çağrıda bulunuyorum; Elimizdeki en büyük silahımız; aşı, aşı olmayan vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.

'HASTANELERDEKİ ÇOĞU KİŞİ AŞISIZ'

Nergiz, şöyle devam etti:

"Bugün hastanede yatan hastalarımızın büyük bir çoğunluğu, genç nüfusumuz, özellikle aşısız vatandaşlarımız ve aşısını tamamlamamış kişilerden oluşuyor. Bunların da bir an önce aşılanıp şehrimizi tamamen yüzde 100 aşılayarak vakalarımızı bitirmek istiyoruz. Mevsimin getirdiği nedenlerle, okulların, sosyal hayatın artmasıyla beraber vaka sayıları arttı. İlimizde de vaka sayılarında artış var ama bu sayının artmasındaki en büyük neden; aşısız vatandaşlarımızdır, ayrıca maske mesafe ve hijyen kurallarına uymamaktır. Vatandaşlarımızın, 2 doz olan Sinovac aşısını yaptırdıktan sonra 3'üncü doz dediğimiz hatırlatmayı da olmaları gerekiyor. Vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum; 3'üncü doz aşınızı da yaptırın. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" diye konuştu.

'LÜTFEN AŞILARIMIZI OLALIM'

Vatandaşlara aşı çağrısında bulunan Enes Topsakal "Amasya, aşılama oranında mavi kategoride yer alıyor ve 2'nci sıradayız. Ancak son dönemde Amasya, en çok vaka artışı olan 10 il arasında yer aldı. Aşı olmamak bahane değil; bir tercihtir. Lütfen aşılarımızı olalım, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edip, önem verelim. Aşılarımız yaptırdığımızda bu sıkıntıların ortadan kalkacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Aşıdan sonra herkese bir güven geldiğini söyleyen Nejla Türk de "Hiç kimse maske takmadı. Piknik, düğün gibi etkinlikler çok oldu. Herkes düğünlere gitti, doğum günleri kutlandı. Aşıya güvendiler ve hiç kimse kendini korumadı. Vaka artışlarını buna bağlıyorum" dedi.

'BU İLLETİ BİTİRMEK BİZİM ELİMİZDE'

Özelliklere gençlere aşı olmaları konusunda çağrı yapan Hanife Yeşilyurt ise şunları söyledi: "Amasya, aşılamada Türkiye'de 2'nci sırada yer alıyor. Sağlık Bakanı açıklama yaptı ve en çok vaka artan 10 il arasında Amasya'nın da olduğunu söyledi. Kentte aşı çalışmaları güzel gidiyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, mahalle mahalle dolaşarak hizmet götürüyor. Buna rağmen hastanelerde ve yoğun bakımda yatan gençlerin oranının yüksek olduğu söyleniyor. Vatandaşlar ve gençler, lütfen aşımızı olalım. Vatandaş olarak üzerimize düşen görevi yapmalıyız, aşılarımız olmalıyız. Maskemize, mesafemize ve hijyenimize dikkat etmeliyiz. Lütfen artık şu maskelerimizi takalım. Bu illet daha bitmedi, bu illeti bitirmek de bizim elimizde. Lütfen, herkes aşısını olsun."

AŞILAMADA TÜRKİYE 2'NCİSİ AMASYA'DA VAKALAR ARTTI
AŞILAMADA TÜRKİYE 2'NCİSİ AMASYA'DA VAKALAR ARTTI
AŞILAMADA TÜRKİYE 2'NCİSİ AMASYA'DA VAKALAR ARTTI
AŞILAMADA TÜRKİYE 2'NCİSİ AMASYA'DA VAKALAR ARTTI
AŞILAMADA TÜRKİYE 2'NCİSİ AMASYA'DA VAKALAR ARTTI
AŞILAMADA TÜRKİYE 2'NCİSİ AMASYA'DA VAKALAR ARTTI
AŞILAMADA TÜRKİYE 2'NCİSİ AMASYA'DA VAKALAR ARTTI
AŞILAMADA TÜRKİYE 2'NCİSİ AMASYA'DA VAKALAR ARTTI

COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Türkiye, Amasya, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AŞILAMADA TÜRKİYE 2'NCİSİ AMASYA'DA VAKALAR ARTTI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü 16:58 Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Osman Kavala açıkladı: Serbest bırakılmam sadece bir temenni 16:44 Osman Kavala açıkladı: Serbest bırakılmam sadece bir temenni Koronayı atlatan 11 yaşındaki Yiğit, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi 16:39 Koronayı atlatan 11 yaşındaki Yiğit, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
FB TV Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutladı 16:25 FB TV Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutladı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı 16:03 CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı Hemşire Şebnem soruşturması tamamlandı! Baba, cansız bedenin yanındaki gitar sapını sordu 15:53 Hemşire Şebnem soruşturması tamamlandı! Baba, cansız bedenin yanındaki gitar sapını sordu
İrem Derici 15:34 İrem Derici "Çirkin" diyen takipçisine küfretti Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde 15:21 Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde

Son Dakika Haberleri
17:00 Yurt dışından telefon getirenler dikkat etmeli! IMEI kayıt ücretine yılbaşında zam getirecek
16:58 Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü
16:43 Osman Kavala açıkladı: Serbest bırakılmam sadece bir temenni
16:42 Müsilajdan etkilenen balıkçılara 8.2 milyon liralık destek ödemesi bu hafta yapılacak
16:39 Koronayı atlatan 11 yaşındaki Yiğit, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
16:25 FB TV Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutladı
16:14 Koronavirüsle baş edemeyen Rusya lideri Putin'den yeni hamle! Orduya askeri hastanelerin kurulması talimatı verdi
16:00 Çiftlik Bank davasının sanıklarından Fatih Aydın'ın ifadesi yayınlandı: Benim şirketle alakam yok
15:57 Gazeteci Çetiner Çetin detayı paylaştı: Erdoğan, Biden'le görüşmesinde Suriye için nabız ölçtü
15:54 Son dakika! 8 kişiyi taşıyan Rus uçağı düştü
Yurt dışından telefon getirenler dikkat etmeli! IMEI kayıt ücretine yılbaşında zam getirecek Yurt dışından telefon getirenler dikkat etmeli! IMEI kayıt ücretine yılbaşında zam getirecek         
17:00
Protokol yolundaki tünelde çökme meydana geldi, bir araç hasar gördü Protokol yolundaki tünelde çökme meydana geldi, bir araç hasar gördü         
16:47
Müsilajdan etkilenen balıkçılara 8.2 milyon liralık destek ödemesi bu hafta yapılacak Müsilajdan etkilenen balıkçılara 8.2 milyon liralık destek ödemesi bu hafta yapılacak         
16:42
Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı         
16:31
Düğünde dua ettiği esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Düğünde dua ettiği esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti         
16:07
Kış 2 aya iniyor, yaz ise 6 ay olacak Kış 2 aya iniyor, yaz ise 6 ay olacak         
16:01
Damadının üzerine yaptığı evi geri almak için eşini ve kızını öldürüp intihar etti! Damadının üzerine yaptığı evi geri almak için eşini ve kızını öldürüp intihar etti!         
15:43
Acun'un satın alacağı takımın hocası Şota oluyor Acun'un satın alacağı takımın hocası Şota oluyor         
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı         
15:17
HDP'den HDP'den "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum" diyen Akşener'e çok sert tepki: İktidar diliyle saldıranlar acizdir         
14:41
Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı         
14:26
18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu 18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu         
14:23
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı         
12:17
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 17:04:08. #1.12#
SON DAKİKA: AŞILAMADA TÜRKİYE 2'NCİSİ AMASYA'DA VAKALAR ARTTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement