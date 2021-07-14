Aşılamada yeni rekor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu - Son Dakika

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor. Sık sık sosyal medya hesabı üzerinden Koronavirüs aşısıyla ilgili vatandaşları teşvik eden açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "60 milyon dozu geçtik" dedi.

BİRİNCİ DOZ YAPILAN KİŞİ SAYISI 39 MİLYONA YAKLAŞTI

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 14 Temmuz saat 15.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 38 milyon 412 bin 786, ikinci doz uygulanan kişi sayısı 18 milyon 514 bin 430, üçüncü doz uygulanan kişi sayısı da 3 milyon 401 bin 954 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 60 milyon 329 bin 170 olarak kayıtlara geçti.

"DOZ ARTTIKÇA AŞILAMAYA DAHA YAKINIZ"

Nüfusunun yüzde 75'inden fazlası aşı olan iller Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne oldu. Sağlık Bakanı Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aşıda 60 milyon dozu geçtiklerini duyurdu. Koca, "Milyon doz sayısı arttıkça bağışıklığa çok daha yakınız" dedi.