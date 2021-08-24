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Aşılamada yüzde 80'i aşan Antalya'da genç nüfus da aşıya ilgi gösteriyor - Son Dakika

Aşılamada yüzde 80'i aşan Antalya'da genç nüfus da aşıya ilgi gösteriyor

24.08.2021 11:49
Aşılamada yüzde 80'i aşan Antalya'da genç nüfus da aşıya ilgi gösteriyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmada en etkili yol olarak gösterilen aşılamada, uygulamanın 15 yaşa kadar inmesi, Antalya'daki sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğu artırdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmada en etkili yol olarak gösterilen aşılamada, uygulamanın 15 yaşa kadar inmesi, Antalya'daki sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğu artırdı.

Aşılama oranı yüzde 81,2'ye ulaşan kentte, son günlerde özellikle gençlerin aşıya daha duyarlı olduğu gözlendi.

Dün itibarıyla toplam yapılan aşı sayısının 3 milyon 80 bin 521'e ulaştığı kentte, birinci doz uygulanan kişi sayısı 1 milyon 582 bin 542, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 1 milyon 225 bin 766 oldu.

Mavi kategoriye geçen kentteki aşılama oranları her geçen gün artıyor. Randevularını alanlar, tercihlerine göre BioNTech ya da Sinovac aşılarını, aile hekimliklerinde, kamu, üniversite ve özel hastanelerde oluşturulan aşı odalarında yaptırabiliyor.

"Gençler aşıya daha sempatik yaklaşıyor"

Her fırsatta insanları aşı olmaya davet eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, kayıt için üniversiteye gelen ya da sosyal medyadan kendisine ulaşan öğrencilerin de aşı ile ilgili sorularına yanıt veriyor.

Özkan, AA muhabirine, öğrencilerin ve eğitimcilerin salgın nedeniyle bir süredir yüz yüze eğitimden uzak kaldığını ve artık güvenli bir ortamda okullarda, üniversitelerde derslere başlamak istediklerini kaydetti.

Bunun için sırası gelen herkesin en az 2 doz aşısını olması gerektiğini yineleyen Özkan, aşı vurulanların kaybedeceği hiçbir şey olmadığını ama aşı olmayanların ise hayatlarını kaybedeceğini vurguladı.

Özkan, gençlerin aşıya bakışının, ileriki yaşlardaki insanlara göre daha sevindirici boyutta olduğunu ifade ederek, "Gençlerimizin daha keyifli aşılarını olduklarını gözlemliyorum. Bir an önce sosyal hayata ve okullara ulaşmanın tek çaresinin bu olduğunu biliyorlar ve sıkıntısız bir şekilde aşılarını oluyorlar. Gençlerin adaptasyonu daha yüksek. Aşıya daha sempatik yaklaşıyorlar. Daha az korkuyorlar. Zaten öyle olması gerekiyor." diye konuştu.

Virüsün mutasyona uğradığını ve daha küçük yaştaki insanları da tehdit ettiğini dile getiren Özkan, yoğun bakımlarda aşısızların oranının da çok yüksek olduğunu vurguladı.

Özkan, yoğun bakımdaki ve servisteki Kovid-19 hastalarını günlük olarak takip ettiğini aktararak, "Yoğun bakımdaki hasta yaşı, bir hayli aşağıya indi. Virüsün davranış şekli değişti. Bugün çok genç yaşta aşısız iki hastamızı maalesef yoğun bakımda kaybettik. Hakikaten aşısız olmayı anlayamıyorum, neyi tecrübe ediyorlar, bunu anlamakta zorlanıyorum." dedi.

Antalya'da aşı oranlarının sevindirici nitelikte arttığına işaret eden Özkan, aşıya daha duyarlı olan gençlerin de kararsızları pozitif yönde etkileyeceğine inandığını belirtti.

Prof. Dr. Özkan, Akdeniz Üniversitesindeki Kovid-19'a yönelik aşı ve ilaç çalışmalarının da başarılı bir şekilde sürdüğünü aktararak, "Altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar çok hızlı olmuyor maalesef. İnşallah en kısa zamanda öncelikle Kayseri ve diğer aşıları, daha sonra da Akdeniz Üniversitesi aşısını aramızda görürüz." ifadelerini kullandı.

Gençlerden "aşılarınızı olun" çağrısı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ikinci doz aşısını yaptıran 18 yaşındaki Nevzatcan Kurugöz, aşı sırası geldiğinde hiç tereddüt etmeden randevusunu aldığını söyledi.

Dünyanın bir salgınla mücadele ettiğini ve şu anda tek kurtuluşun aşı olarak gösterildiğini dile getiren Kurugöz, "Sağlığımız ve güvenliğimiz için bu aşıyı olmamız gerektiği bilim insanları tarafından açıklandı. Bilinçli olmak zorundayız. Sonuçta öldüren bir hastalık ve ilerleyen bir salgın var. Engellemek için herkesin aşısını olması gerekiyor." diye konuştu.

Kurugöz, insanların aşıdan değil, hastalıktan korkmaları gerektiğini belirterek, sırası gelen herkesin aşı olmasını istedi.

Aşısını olan 21 yaşındaki Osman Barış Yıldız da insanların salgın nedeniyle çeşitli kısıtlamalara maruz kaldığını ve artık bu kısıtlamaların tekrar yaşanmaması gerektiğini söyledi. Herkesin de bu duyarlılığı göstererek aşı olmasını isteyen Yıldız, "Hiç bir acı duymadım, korkulacak bir durum yok. Kısıtlamalara daha fazla maruz kalmamak için aşı oldum. Herkese de tavsiye ediyorum." dedi.

Gençlerden Emre Gürcan da ikinci doz aşısını olduğunu belirtti. Sistem açılır açılmaz aşı olmak için randevu aldığını aktaran Gürcan, "Vaka sayısı ve ölümler artıyor. Güvenliğim için aşımı oldum. Salgından korunmak için herkes aşı olmalı." ifadelerini kullandı.

İkinci doz aşısı için hastaneye gelen Andressa Silva, bir yıl önce Brezilya'dan tatil için geldiklerini ancak salgın nedeniyle çalışmasını çevrim içi olarak sürdürdüğünü söyledi.

Dünya genelinde salgınla mücadelede aşının kabul gördüğünü belirten Silva, "Salgını bitirmek için aşı öneriliyor, seyahatlerde bile aşı şartı aranıyor. Türkiye'deyim, bize de aşı hakkı tanındı ve tereddüt etmeden aşımı yaptırdım." diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi, COVIRAN Bereket, Akdeniz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aşılamada yüzde 80'i aşan Antalya'da genç nüfus da aşıya ilgi gösteriyor - Son Dakika


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