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Aşılamada yüzde 81 oranını aşan Kastamonu'da vakalar yeniden artışa geçti - Son Dakika

Aşılamada yüzde 81 oranını aşan Kastamonu'da vakalar yeniden artışa geçti

06.01.2022 17:07
Aşılamada yüzde 81 oranını aşan Kastamonu'da vakalar yeniden artışa geçti

Kastamonu'da, aşılama oranında yüzde 81,8 seviyesine ulaşırken, korona virüs vaka sayıları da yükselmeye başladı.

Kastamonu'da, aşılama oranında yüzde 81,8 seviyesine ulaşırken, korona virüs vaka sayıları da yükselmeye başladı.

Kastamonu'da vatandaşların yüzde 81,8'inin aşılanmasına rağmen, bir vaka sayıları yükselişe geçti. Omicron varyantının ortayı çıkması sonrasında vaka sayılarının yükseldiği Kastamonu'da, tedbirler arttırıldı. Kentte yaşayan vatandaşlar ise, insanların birçoğunun tedbirlere uymadığını ve bu sebeple vaka sayılarının yükseldiği söyledi.

"OMİCRON GİBİ VARYANTLARIN SONU OLMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Sürekli yeni varyantların ortaya çıkmasının endişelendirdiğini söyleyen üniversite öğrencisi Zeynep Kaçarlar, "Şu anda zaten dünya genelinde birçok varyanttan bahsediliyor, Delta, Omicron gibi varyantların sonu olmayacağını düşünüyorum. Bu nedenle bu şekilde yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor, sosyal mesafe ve hijyen gibi tedbirleri almamız gerekiyor. Zaten bir buçuk yıldır online şekilde uzaktan eğitim yapılıyordu, fakat uzaktan eğitimden çok verim alamadığımız düşünüyorum. Bu nedenle eğitimlere online olarak devam edilmesini istemiyorum, yüz yüze eğitim daha verimli. 2 doz Biontech aşısı olmuştum, aslında 3. doz aşım da geldi, Türkovac mı Biontech aşısı konusunda kararsızım.3. doz aşıyı vurdurmayı düşünmüyorum. Bence şu anda 2 doz aşının yeterli olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten Biontech aşısının yan etkileri hakkında çok fazla bilgiye ulaşılamadı" dedi.

Ahmet Baydemir isimli vatandaş ise dentimleri yetersiz bulduğunu söyleyerek, "En çok da korunmaya ihtiyacımız var ama buradaki vatandaşların yüzde 60'ı kurallara uymuyor. Bizim burada belediye ve polisler kahveleri denetlemiyor, git Kuzeykent'e bütün öğrenciler kafelerde. Bir de bazı arkadaşlarımız, 'Müslüman aşısı Türkovac aşısı çıktı, ondan vurulacağız' diyorlar. Türkovac aşısı çıkmış, ben de Türkovac aşısını olacağım ama bizim bazı diğer aşılardan olmayan kardeşlerimiz Türkovac aşısı olacağız diyorlar, bu da aşı olmayanlar için iyi bir fikir" diye konuştu.

"SON 2 AYDIR SOKAKLARDA MASKESİZ GEZEN İNSANLARI GÖRÜYORUZ"

Kastamonu'da Omicron varyantının görülmesi ile ilgili değerlendirmede bulunan Mahmut İslamoğlu da, kapanmanın söz konusu olmayacağını düşündüğünü belirterek, "Vatandaşlarımız bu konuda dikkat etmiyor. Son 2 aydır sokaklarda maskesiz gezen insanları görüyoruz. Vatandaşın dikkat etmemesinden dolayı kaynaklanan bir durum. Ben kapanmanın söz konusu olacağını düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

"KAPANMA OLMAMASI İÇİN NE GEREKİRSE YAPARIZ"

Kapanmayı tehlike olarak gördüğünü söyleyen Muhammet Yılmaz ise "Kız kardeşlerim uzaktan eğitim şeklinde öğrenim görüyor. Ama herhangi bir durumda kapanma söz konusu olursa tehlikeli. Gerekirse aşı ve diğer tedbirler olsun ne denilirse yapmaya hazırız. Eğer ki güvenilir bir aşı ise tüm Türkiye'nin Türkovac aşısını yapmasını öneririm. 3'üncü aşıyı vurma imkanım olursa Türkovac aşısını vurulurum. Ben şu anda Biontech oldum, Türkovac aşısını da vurdururum. Bu herkes için önemli bir şey. Türkiye'nin aşısı ola Türkovac'a güveniyorum, zaten Sağlık Bakanı da vuruldu. Gidip bizzat kendim Türkovac aşısını vurdururum" dedi.

"VÜCUDUMA FARKLI AŞILARIN GİRMESİNİ İSTEMİYORUM"

Vücuduna farklı aşıların girmesini ve farklı aşılar olmak istemediğini dile getiren üniversite öğrencisi Özlem Delibaş da, şunları kaydetti:

"Ben iki doz Biontech aşısı vuruldum. Biontech aşısının faydasını gördüm. Bence etkili oldu. O dönemde Türkovac aşısı çıkmamıştı. Farklı aşıları olmak ve vücuduma farklı aşıların girmesini istemiyorum. Biontech olduysam Biontech ile ilerlemek istiyorum, Sinovac olduysam Sinovac ile ilerlemek isterdim ya da Türkovac aşısı olsaydım Türkovac aşısı ile ilerlemek isterdim. Türkovac aşısının yapımı ile ilgili büyük bir çaba sarf edildi ama sanırım Türkovac aşısı olmak istemezdim."

(Vedat Yunus İkizoğlu-İHA)

Aşılamada yüzde 81 oranını aşan Kastamonu'da vakalar yeniden artışa geçti
Aşılamada yüzde 81 oranını aşan Kastamonu'da vakalar yeniden artışa geçti
Aşılamada yüzde 81 oranını aşan Kastamonu'da vakalar yeniden artışa geçti
Aşılamada yüzde 81 oranını aşan Kastamonu'da vakalar yeniden artışa geçti

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Üniversite, Kastamonu, Biontech, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aşılamada yüzde 81 oranını aşan Kastamonu'da vakalar yeniden artışa geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aşılamada yüzde 81 oranını aşan Kastamonu'da vakalar yeniden artışa geçti - Son Dakika
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