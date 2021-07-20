Yüksekova'da bayram alışverişi yoğunluğu gece geç saatlere kadar sürdü - Son Dakika

Yüksekova'da bayram alışverişi yoğunluğu gece geç saatlere kadar sürdü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aşılanmanın hızlanması ve artmasıyla vatandaşların kurban bayramı için alışveriş yoğunluğu gece geç saatlere kadar sürdü. 2 senedir tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova'da aşılamanın hızlanması ve artmasıyla beraber vaka ve ölümlerin düşmesi, kısıtlamalar sırayla gevşemeye başladı. Kısıtlamaların kalkmasıyla vatandaşların bayram telaşı gece geç saatlere kadar sürdü.

Yüksekova'nın en işlek caddelerinden Cengiz Topel Caddesi'nde vatandaşların alışverişler yoğunluğu, eski günleri aratmadı. Cadde üzerinde bulunan iş yerleri vatandaşlarla dolarken, diğer tarafta ise ilçenin sanat sokağında kurulan seyyar satıcıların yüzleri güldü.

Ailesiyle alışveriş yapmak için çıktıklarını belirten Adnan Çakır, "Pandemiden dolayı 2 senedir çıkamıyorduk. Yapılan aşılardan sonra vaka sayısı ile ölümlerin düşmesiyle bu bayram iş yeri sahiplerinin yüzlerini güldürdü. Bizde mutlu bir şekilde ailece alışverişimizi yapıyoruz. İnşallah daha güzel güzel gelecek bu salgın illeti de biter. İnşallah bu aşılarda tam biter herkese rahata kavuşur. Bu vesileyle herkesin bayramını kutluyorum" dedi.

Elbise satan Ali Ertan ise, "Şuan güzel bir alışveriş var. Çünkü 2 senedir kimse bir şey alamadı bizde dışarıda elbise satıyoruz ve işlerimizde gayet iyi gidiyor. İnşallah bundan sonra daha iyi gider bu işler. Bayağı yoğunluk var, her yerden vatandaşların akını var" ifadelerini kullandı.