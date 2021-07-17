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AŞILAMANIN DÜŞÜK OLDUĞU GÜNEYDOĞU İÇİN UYARI: BAYRAMDAN SONRA VAKALAR PİK YAPACAK - Son Dakika

AŞILAMANIN DÜŞÜK OLDUĞU GÜNEYDOĞU İÇİN UYARI: BAYRAMDAN SONRA VAKALAR PİK YAPACAK

17.07.2021 13:59
AŞILAMANIN DÜŞÜK OLDUĞU GÜNEYDOĞU İÇİN UYARI: BAYRAMDAN SONRA VAKALAR PİK YAPACAK, System.String[]

DİCLE Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, Türkiye'de aşılama oranının en düşük olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde koronavirüs vakalarında artış beklediğini söyledi.

DİCLE Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, Türkiye'de aşılama oranının en düşük olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde koronavirüs vakalarında artış beklediğini söyledi. Prof. Dr. Şenyiğit, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bayramdan 10-15 gün sonra ciddi anlamda bir pik bekliyorum. Bakıyorum herkes maskesiz dolaşıyor. Kimsenin mesafeye dikkat ettiği yok. Eğer böyle giderse korkarım ki Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere aşılama oranlarının düşük olduğu yerlerde ciddi anlamda kısıtlamalar gelecektir" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan Türkiye Aşı Tablosu'nda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, nüfusa oranla aşılamanın en düşük uygulandığı bölge olarak belirlendi. Valilikler ve İl Sağlık Müdürlükleri başta olmak üzere kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları, bölge halkını aşıya karşı olan tereddütlerini gidermek amacıyla çalışmalar sürdürüyor.

'CİDDİ ANLAMDA PİK BEKLİYORUM'

Aşılamanın düşük olduğu yerlerde koronavirüs vaka sayısının yüksek olduğuna dikkat çeken Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, bölge halkına aşı için çağrıda bulundu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Kurban Bayramı'ndan sonra koronavirüs vakaların pik yapacağı uyarısında bulunan Prof. Dr. Şenyiğit, "Aşılamanın düşük olduğu yerlerde Covid-19 miktarının da yüksek olduğunu görüyoruz. Hakkımız varsa bir an önce beklemeden gidip bu aşıyı olmamız lazım. Biz artık bu hastalığın bittiğini kendi zihnimizde oluşturduk. Sanki bu hastalık bitti. Bakıyorum herkes maskesiz dolaşıyor, kimsenin mesafeye dikkat ettiği yok. Bunlar son derece yanlış olan şeylerdir. Eğer böyle giderse korkarım ki 10-15 gün sonra başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere aşılama oranlarının düşük olduğu yerlerde ciddi anlamda kısıtlamalar gelecektir. Bunun nedeni kesinlikle yanlış kanaatlerdir. Aşılama öldürüyor, kısır bırakıyor, aşılamada bize çip takacaklar gibi şeyler kabul edilebilecek şeyler değildir" ifadelerini kullandı.

'KISIRLIK OLUŞTURMUYOR, HATTA SPERM SAYISINI ARTIRIYOR'

Bölge halkı arasındaki 'aşı kısırlık yapıyor' algısına da değinen Prof. Dr. Şenyiğit, koronavirüs aşısının kısırlığa neden olmadığının bilimsel olarak belirlendiğini söyledi. Aşının sperm sayısını da artırdığına dikkat çeken Prof. Dr. Şenyiğit, "İkincisi de aşılamada bize çip takılacağı söylentisi; bize neden çip taksınlar. Zaten isteyen bizi uzaydan bile izleyebiliyor? diye konuştu.

Her aşının yan etkisinin olduğunu belirten Prof. Dr. Şenyurt, 'Elbette ki her aşının kendine göre bir yan etkisi vardır ama bunu çok iyi biliyoruz ki aşı olanlar da Covid-19 olsa bile ölüm oranı son derece düşüktür. Covid-19 olsa bile ağır hastalık geçirme oranı çok düşüktür. Lütfen aşımızı olalım. Aşıda ne bir çip takma olayı var ne sonradan hastalandırma niyeti ne bir kısırlaştırma niyeti var. Bunlar tamamıyla yanlış inançlardır. Diyarbakır gibi kadim bir kente ben bu inanışların yakışmadığı kanaatindeyim. Aşının eğer zararı bir ise inanın faydası bir milyondur. Onun için lütfen ama lütfen aşımız gelmişse bir dakika durmadan aşımızı olalım" dedi.

AŞILAMANIN DÜŞÜK OLDUĞU GÜNEYDOĞU İÇİN UYARI: BAYRAMDAN SONRA VAKALAR PİK YAPACAK
AŞILAMANIN DÜŞÜK OLDUĞU GÜNEYDOĞU İÇİN UYARI: BAYRAMDAN SONRA VAKALAR PİK YAPACAK
AŞILAMANIN DÜŞÜK OLDUĞU GÜNEYDOĞU İÇİN UYARI: BAYRAMDAN SONRA VAKALAR PİK YAPACAK
AŞILAMANIN DÜŞÜK OLDUĞU GÜNEYDOĞU İÇİN UYARI: BAYRAMDAN SONRA VAKALAR PİK YAPACAK

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Dicle Üniversitesi, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AŞILAMANIN DÜŞÜK OLDUĞU GÜNEYDOĞU İÇİN UYARI: BAYRAMDAN SONRA VAKALAR PİK YAPACAK - Son Dakika


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