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Aşılamaya hız verilmesi Kovid-19 vaka sayısını düşürdü - Son Dakika

Aşılamaya hız verilmesi Kovid-19 vaka sayısını düşürdü

12.01.2022 10:38

Kovid-19 vaka sayısı 25-31 Aralık'ta en çok azalan il olan Osmaniye'de, salgınla mücadeleye yönelik aşılama çalışmaları sürüyor.

Kovid-19 vaka sayısı 25-31 Aralık'ta en çok azalan il olan Osmaniye'de, salgınla mücadeleye yönelik aşılama çalışmaları sürüyor.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilere göre, 25-31 Aralık'ta vaka sayısı en çok azalan il olan Osmaniye'de, aşılamayı arttırarak salgının önüne geçmeyi hedefleyen çalışmalara devam ediliyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, gazetecilere, kentin ikinci doz aşılamada yüzde 88,8 ile Türkiye'de ilk sırada yer aldığını söyledi.

Üç hafta önce Osmaniye'nin Kovid-19 salgınıyla ilgili ciddi bir süreç yaşadığını aktaran Öznavruz, özellikle Omicron varyantıyla tüm ülkedeki vaka sayılarında artışlar yaşandığına dikkati çekti.

Öznavruz, Kovid-19'a karşı en büyük silahın aşı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Osmaniye'de aşılama konusunda çok ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Vakaların arttığı dönemlerde ekip sayılarımızı arttırarak mahalle mahalle, sokak sokak dolaşarak aşısını yaptırmamış vatandaşımıza ulaştık. Aşıyla ilgili bilgilendirme yaptıktan sonra aşıya gelebilen vatandaşlarımızın aşısını yaptık. Aşıya gelemeyen vatandaşlarımızın da mobil aşı ekipleri evlerine kadar giderek aşılarını tamamladı. Dolayısıyla Türkiye'deki aşı oranımıza da baktığımız zaman 88,8 gerçekten güzel oran."

"Nihai hedefimiz sıfır Kovid-19'lu günleri görmek"

Aşılamayı kararlılıkla sürdürdüklerini aktaran Öznavruz, şunları kaydetti:

"Vaka yoğunluğumuz, 100 binde 600'lerden 3 haftalık kısa bir süre içerisinde 100 binde 139 seviyesine geriledi ancak bu bizim için yeterli bir seviye değil. Mevcut olan vakalarımızda, günlük takiplerimize baktığımız zaman gelecek hafta da düşüşün 100 binde 100'lerin altına düşeceğine inanıyoruz. Nihai hedefimiz sıfır Kovid-19'lu günleri görüp, bu süreci bitirmek. Okullarda 12 yaş üzeri çocuklarımızın eksik olan aşılarını tamamlatarak bu salgına daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. En büyük silahımız aşı. Aşı olmazsa olmazımız. Hatırlatma dozlarını yaptırarak hazırlığımızı tamamlamış olacağız."

Aşılamaya hız verilmesi Kovid-19 vaka sayısını düşürdü
Aşılamaya hız verilmesi Kovid-19 vaka sayısını düşürdü
Aşılamaya hız verilmesi Kovid-19 vaka sayısını düşürdü
Aşılamaya hız verilmesi Kovid-19 vaka sayısını düşürdü

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Osmaniye, Türkiye, Aralık, Aşı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aşılamaya hız verilmesi Kovid-19 vaka sayısını düşürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aşılamaya hız verilmesi Kovid-19 vaka sayısını düşürdü - Son Dakika
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