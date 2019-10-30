Son Dakika Haberleri: Asılan bayrakları indirmek için vince çıkan işçinin acı sonu
Son Dakika 3. Sayfa Asılan bayrakları indirmek için vince çıkan işçinin acı sonu

Asılan bayrakları indirmek için vince çıkan işçinin acı sonu

1 saat önce

- Asılan bayrakları indirmek için vince çıkan işçinin acı sonuİSTANBUL - Avcılar'da bir işçinin 29 Ekim dolayısıyla asılan bayrakları toplamak için çıktığı vince kamyon çarptı.

- Asılan bayrakları indirmek için vince çıkan işçinin acı sonu

İSTANBUL - Avcılar'da bir işçinin 29 Ekim dolayısıyla asılan bayrakları toplamak için çıktığı vince kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle vinçten düşen işçi hayatını kaybetti.

Avcılar'da meydana gelen olayda Sabahattin Karamahmut isimli Avcılar Belediyesi'ne bağlı çalışan bir işçi 29 Ekim dolayısıyla asılan bayrakları toplamak için vince çıktı. Karamahmut, vincin tepesinde bayrakları topladığı sırada arkadan gelen kamyon vince çarptı. Çarpmanın etkisiyle oluşan sarsıntıda dengesini kaybeden işçi yere düştü. Ağır yaralanan Karamahmut olay yerinde hayatını kaybetti. Son müdahale için hastaneye götürülen Karamahmut'un yakınları hastaneye akın etti. Polis olayla ilgili incelemeye başladı.

Asılan bayrakları indirmek için vince çıkan işçinin acı sonu

29 Ekim, Avcılar, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:29 Kaynak: İHA
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