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Asılan onlarca uyarı ve tabela hiç bir işe yaramadı, 4 günde 70'den fazla aracın lastiği patladı - Son Dakika

Asılan onlarca uyarı ve tabela hiç bir işe yaramadı, 4 günde 70'den fazla aracın lastiği patladı

24.08.2021 16:09

İstanbul Sultangazi'de bir süredir aktif olmayan kapanlar yenilendi; fakat bundan haberi olmayan sürücüler uyarı levhalarına da aldırmayınca lastikleri tek tek patladı. Çevrede bulunan esnaf 4 gün içinde 70'e yakın aracın lastiğinin patladığını bildirdi. Güvenlik kameraları o anları saniye saniye kaydetti.

Sultangazi 50.Yıl Mahallesi'nde tek yön olarak düzenlenen cadde ve sokaklara hatalı girenlerin trafik yoğunluğuna neden olduğu gerekçesiyle şikayetlerin ardından bazı cadde ve sokaklara kapanlar yerleştirildi. Ancak zamanla hasar görerek kullanılmaz hale gelen kapanlar birkaç gün önce yenilenerek aktif hale getirildi. Uyarı levhasının sürücüler tarafından dikkate alınmamasıyla kısa sürede çok sayıda aracın lastiği patladı.

ESNAF "DİKKAT KAPAN VAR" YAZISI ASTI

Esnafın iddiasına göre, 4 gün içinde 70'e yakın aracın lastiği patladı. Uyarı levhasını fark etmeyenler için esnaf kağıda "Dikkat kapan var" yazısı astı. Buna rağmen sürücüler yeni kurulan kapana girerek, araçlarının lastiklerini patlatmaya devam ediyor.

Onlarca uyarı ve tabela bir işe yaramadı, bu yolda 4 günde 70'den fazla aracın lastiği patladı

"HER AKŞAM 'GÜM GÜM' DİYE LASİTK SESLERİ DUYUYORUZ"

Çevre esnafı Hasan Akgün, "4 gün önce buraya kapan yaptılar. Şu gördüğünüz levhayı biz kendimiz koyduk. Bu sabah bile 4-5 aracın lastiği patladı burada. 60-70'e yakın araç teker patlattı" dedi. Esnaf Kenan Çiçek ise, "Buraya 1,5 sene önce kapan kuruldu. Bir hafta kaldı. Bir hafta sonra kapan kullanılmaz hale geldi. Buranın kapalı olduğunu bilen sürücüler, kapalı sanıp bilmeden kapana giriyor. Bu kapan az ileriye yapılsa sorun olmayacak. Şu ana kadar az 70 tane araç kapana girdi. Her akşam evde 'güm güm' diye lastik sesleri duyuyoruz. Ben tam sokağın köşesinde oturuyorum ve sürekli lastik sesi geliyor" diye konuştu.

Onlarca uyarı ve tabela bir işe yaramadı, bu yolda 4 günde 70'den fazla aracın lastiği patladı

"BU KAPAN MİLLETE KÜLFET"

Kapanı son anda fark ettiğini söyleyen Sürücü Ekrem Karaca, "Karşı yola geçecektim. Daha önce kapan yoktu burada. Bu kapan millete külfet. Ben de son anda fark ettim. Fark etmesem benim de tekerleğim patlayacaktı" diye konuştu. Sürücü Suat Uyanık ise "Normalde kapalıydı kapan, şimdi açmışlar, kimin ne yaptığı belli değil. Kapanı son anda fark ettim, yoksa 4 lastiğim birden patlayacaktı." şeklinde konuştu.

Onlarca uyarı ve tabela bir işe yaramadı, bu yolda 4 günde 70'den fazla aracın lastiği patladı

O ANLAR KAMERADA

Kurulan kapanı görmeyen ve araçlarının lastiği patlayan sürücüler güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücülerin kapanı geçtikten sonra lastiklerin patladığı ve sürücülerin araçlardan inerek çaresizlik içinde kaldığı görülüyor.

Asılan onlarca uyarı ve tabela hiç bir işe yaramadı, 4 günde 70'den fazla aracın lastiği patladı

Sultangazi, Esnaf, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Asılan onlarca uyarı ve tabela hiç bir işe yaramadı, 4 günde 70'den fazla aracın lastiği patladı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • h.beyli 01: KAPANIN OLDUĞUNA DAİR LEVHA VAR, TEK YÖN OLDUĞUDA BELİRLENMİŞ NİYE GİRERSİNİZ O ZAMAN TERS YÖNE ARKADAŞIM. GİRERSEN ARACININ LASTİĞİDE PATLAR Cevap Yaz 26 2 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: Asılan onlarca uyarı ve tabela hiç bir işe yaramadı, 4 günde 70'den fazla aracın lastiği patladı - Son Dakika
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