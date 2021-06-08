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Aşılanan Kişi Sayısı En Düşük İllerden Hakkari'de "Aşı Seferberliği" Sürüyor - Son Dakika

Aşılanan Kişi Sayısı En Düşük İllerden Hakkari'de "Aşı Seferberliği" Sürüyor

08.06.2021 01:22
Aşılanan Kişi Sayısı En Düşük İllerden Hakkari'de

Vaka sayılarının azalması ve aşılanan kişi sayısının artırılması için çalışmaların sürdüğü kentte birinci doz aşı yapılan 21 bin 936 kişiden 11 bin 409'una ikinci doz aşı da uygulandı.

Vaka sayılarının azalması ve aşılanan kişi sayısının artırılması için çalışmaların sürdüğü kentte birinci doz aşı yapılan 21 bin 936 kişiden 11 bin 409'una ikinci doz aşı da uygulandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları, aşı hizmetini kırsalda yaşayan ve hastaneye gitme imkanı bulamayanların ayağına kadar götürüyor. Filyasyon çalışmalarıyla Kovid-19 hastalarını sürekli takip eden, teması azaltmaya çalışan doktor, hemşire, ebe, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık çalışanlarından oluşan 7 mobil ekip, her gün zorlu doğa ve arazi koşullarına rağmen en ücra köylere gidiyor. Araçla ulaşımın olmadığı evlere sıcak havaya rağmen tulumlarıyla yürüyerek giden sağlık çalışanları, Kovid-19 tedbirleri altında vatandaşların aşısını yaparak aşılama oranını yükseltmek için çaba gösteriyor. Aşı olmaya çekinenleri de bilgilendirerek ikna eden ekipler, sağlık kontrollerini de gerçekleştirdikleri vatandaşların hayır dualarıyla moral buluyor.

"50-60 yaş arasında oranımız düşük"

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayılarında önceki aylara oranla bir artışın söz konusu olduğunu söyledi. Bu rakamları tekrar sıfıra düşürmek için tüm kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla mücadele ettiklerini belirten Akbıyık, şunları kaydetti: "Denetimlerimizi en üst düzeyde devam ettiriyoruz. Aşının gelmesiyle avantajlı duruma geçmeye başladık ama maalesef aşılama konusunda sonlarda geliyoruz. 50-60 yaş arasında oranlarımız düşük. Halkımıza aşı yaptırmalarını öneriyoruz. Aşı olan vatandaşlarımız ya hastalığı geçirmiyor ya da çok hafif atlatıyor. Bu, bütün dünyanın kabul ettiği ve uyguladığı bir yöntem. Biz de inşallah Hakkari'mizde aşı oranını artırarak koronavirüsün önlenmesinde büyük mesafe katedeceğiz. Bu anlamda aşılama oranında sonuncu sıradan kurtulacağımızı umuyoruz. "

Devletin her alanda olduğu gibi sağlıkta da çok güçlü olduğunu vurgulayan Akbıyık, "Sağlık Bakanlığımız, Valiliğimiz, tüm birimlerimiz her tarafa ulaşıyor. En ücra yerdeki vatandaşımızın aşısını yapıyoruz. Şu anda ulaşamadığımız yer, ulaşamadığımız vatandaşımız yok. Yeter ki aşı olmak istesinler. " diye konuştu.

"Aşılama hızında bir ivme yakaladık"

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Burhan Yılmaz ise aşı çalışmalarının hastane, aile sağlık merkezleri ve sahada oluşturulan mobil ekiplerce yürütüldüğünü söyledi.

İl genelinde aşı sırası gelenlerin sayısının 60 bin civarında olduğunu, hastaneye gelme imkanı olmayanlar için kent merkezi ile Yüksekova ilçesinde ikişer, Çukurca, Şemdinli ve Derecik'te de birer ekip oluşturulduğunu ifade eden Yılmaz, şu bilgileri verdi: "İhtiyaç halinde bunu iki katına çıkarabiliriz. Hastanelerimizde aşı odalarımız var. Kent merkezi ve Yüksekova'da 10, Şemdinli'de 7, Çukurca'da ise 5 aşı odamız mevcut. İl genelinde günlük 2 bine kadar aşı yapma potansiyelimiz var. 55 ve 65 yaş aralığında bulunan vatandaşımıza yaptığımız aşı oranımız yüzde 30'larda. Bu yaş gruplarında bulunan vatandaşlarımızın sayısı da 12 binlerde. Aşı oranımız ilk başlarda istediğimiz seviyede gitmedi ama aşılama hızında önemli bir ivme kazanmış durumdayız. Oluşturduğumuz aşı ikna timlerimizle vatandaşlarımızı doğru bilgilendiriyoruz ve bu sayede aşılama hızında neredeyse iki katına çıktık. Aşı sırası gelmiş bütün vatandaşlarımızın randevularını alıp aşı yaptırmak yapmak üzere sağlık kurumlarımıza başvurmalarını önemle vurgulamak istiyoruz. "

Kaval köyünde ekipler tarafından aşısı yapılan vatandaşlardan Abdurrahman Duman ekiplere teşekkür ederek, "Kızım engelli ve yatalak. O yüzden hastaneye gidemiyordum. Sağ olsun ekipler geldi, aşımı yaptı. Allah onlardan razı olsun. " dedi.

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Aşılanan Kişi Sayısı En Düşük İllerden Hakkari'de Aşı Seferberliği Sürüyor

Yüksekova, 112 Acil, Çukurca, Hakkari, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Aşılanan Kişi Sayısı En Düşük İllerden Hakkari'de 'Aşı Seferberliği' Sürüyor - Son Dakika


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