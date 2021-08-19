Üye Girişi
Aşılanma oranının yüksek olduğu Trakya'da 15 yaş ve üstündekilerin aşılanması sürüyor - Son Dakika

Aşılanma oranının yüksek olduğu Trakya'da 15 yaş ve üstündekilerin aşılanması sürüyor

19.08.2021 12:34
Aşılanma oranının yüksek olduğu Trakya'da 15 yaş ve üstündekilerin aşılanması sürüyor, System.String[]

Trakya'da, Kovid-19'la mücadele kapsamında, 15 yaş ve üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilerin aşılanması devam ediyor.

Trakya'da, Kovid-19'la mücadele kapsamında, 15 yaş ve üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilerin aşılanması devam ediyor.

Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında, 15 yaş ve üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekiler, aile hekimlikleri ya da hastanelerden randevu alarak Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini olabiliyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vatandaşlar hastane ve aile sağlığı merkezlerinde randevu saatlerine göre aşılarını oluyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan 17 yaşındaki Berke Duru, AA muhabirine, okulların yüz yüze eğitime başlaması için aşılama çalışmalarının önemli olduğunu söyledi.

Herkesi aşı olmaya davet eden Duru, aşı olduğu için kendini artık daha güvende hissettiğini kaydetti.

Özge Özgül (14) ise herkesin aşı olması gerektiğini belirterek "Aşıdan korkmasınlar, aşı can yakmıyor" dedi.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde ilk aşısını vurduran 15 yaşındaki Kubilay Arda, herkesin sağlığı için aşı vurdurması gerektiğini belirtti.

Aşısını yaptırmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İlke Tülümen, "Hastalıktan korunmanın tek yolu aşı yaptırmak, o nedenle herkesin aşısını yaptırması gerekir" dedi.

Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya'da Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye geneli aşılama yüzdesinde Edirne'de 3'üncü, Kırklareli 4'üncü, Tekirdağ ise 8'inci sırada yer alıyor.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı Edirne'de yüzde 85, Kırklareli'nde yüzde 84,6, Tekirdağ'da yüzde 81,1 olarak açıklandı.

Aşılanma oranının yüksek olduğu Trakya'da 15 yaş ve üstündekilerin aşılanması sürüyor
Aşılanma oranının yüksek olduğu Trakya'da 15 yaş ve üstündekilerin aşılanması sürüyor

COVIRAN Bereket, Trakya Bölgesi, Kırklareli, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aşılanma oranının yüksek olduğu Trakya'da 15 yaş ve üstündekilerin aşılanması sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı 12:34 Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti 12:17 Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti 9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm 12:10 9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm
''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi 11:47 ''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi İhanet fotoğrafının perde arkası anlaşıldı! Görüntüdeki kişi Kibariye'nin eşi değilmiş 11:14 İhanet fotoğrafının perde arkası anlaşıldı! Görüntüdeki kişi Kibariye'nin eşi değilmiş Marketten çanta çaldı, tanınmamak için bir de uyanıklık yaptı 10:41 Marketten çanta çaldı, tanınmamak için bir de uyanıklık yaptı
Genç futbolcu Recep Niyaz'ın en acı günü! Koronavirüs nedeniyle evladını kaybetti 10:38 Genç futbolcu Recep Niyaz'ın en acı günü! Koronavirüs nedeniyle evladını kaybetti Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi 09:59 Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi

Son Dakika Haberleri
12:41 Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı
12:34 Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı
12:19 Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın İngiliz kulübü Watford'a transferini resmen açıkladı
12:16 Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti
12:10 9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm
11:36 Ozan Tufan'ın veda maçı bu akşam! Sarı-Lacivertliler'in genç kaptanı taraftarlarla son kez buluşacak
11:34 Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu
11:19 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna cevap: Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz
11:07 THY ile Taliban'dan kaçan Afgan üst düzey isimler, zorlu yolculuğunu anlattı: İyi ki Türkiye varmış dedik
11:07 Vitor Pereira'dan tebessüm ettiren itiraf: Bu stres yüzünden saçım dökülüyor
Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı         
12:42
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın İngiliz kulübü Watford'a transferini resmen açıkladı Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın İngiliz kulübü Watford'a transferini resmen açıkladı         
12:19
Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan define avcısının iş yerinden tarih fışkırdı Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan define avcısının iş yerinden tarih fışkırdı         
12:11
Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor         
12:03
Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu         
11:35
Taksim Meydanı'nda kıskançlık kavgası! Kadınlar saç başa birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı Taksim Meydanı'nda kıskançlık kavgası! Kadınlar saç başa birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı         
11:10
Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi         
10:39
İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü         
10:18
Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu         
09:44
Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti         
09:07
Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu         
00:45
Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı         
22:58
İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
21:05
ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı         
20:51
Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı         
19:39
ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu         
16:42
Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 13:04:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aşılanma oranının yüksek olduğu Trakya'da 15 yaş ve üstündekilerin aşılanması sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement