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Aşılanma turizmde heyecan oluşturdu - Son Dakika

Aşılanma turizmde heyecan oluşturdu

20.06.2021 14:35

- Aşılanma turizmde heyecan oluşturdu İş adamı Hasan Hüseyin Önder, aşılamanın bu şekilde devam ettiği takdirde ilerleyen günlerde normalleşme dönemine girileceğini ve bunun da özellikle turizm açısından çok önemli olduğunu söyledi.

- Aşılanma turizmde heyecan oluşturdu

İSTANBUL - İş adamı Hasan Hüseyin Önder, aşılamanın bu şekilde devam ettiği takdirde ilerleyen günlerde normalleşme dönemine girileceğini ve bunun da özellikle turizm açısından çok önemli olduğunu söyledi.

İş adamı Hasan Hüseyin Önder, korona virüsün iş dünyasına etkilerini İhlas Haber Ajansı'na değerlendirdi. Belli sektörlerin bu durumdan zarar gördüğüne dikkat çeken Önder, "Benim Çin'den ithalatlarım var. Bu etkilenme her sektör için geçerli değil bu. Mesela devlet kredi veriyor, verdiği kredileri alacak firmalar sayılı. Ters gibi görünüyor ama aslında herkes cirolarını arttırmış, devlet yüzde 25 eksiye giden, zor duruma düşen firmalara kredi vermek istiyor. Fakat müracaat edenlerin hepsinin yüzde 15-20-25 cirolarını arttırdıklarını görüyoruz. Burada kısmi sektörler zarar görmüştür. Bunlar gibi restoranlar; paket servis yapamayan ve kafe, düğün salonları. Bunun dışındaki bütün sektörler faal olarak çalışıyor. Bunları korona virüsün getirdiği vakalar. Yani ekonomiyle alakalı devletin yanlış bir politika izlendiğinden dolayı değil. En kötü şunu düşünün; Berat Albayrak, finans çevreleri baskısıyla ekonomi bakanlığından ayrıldı. Daha sonra gelen faizleri yükseltti, dolar bir hafta düştü, ardından tekrar aynı seviyelere geldi. Demek ki o bakanla alakalı bir şey de değilmiş yani" şeklinde konuştu.

"4 ayda bütün aşılamaların biteceğini düşünüyorum"

Tam normalleşmeye ne zaman geçileceğine dair görüşlerini de aktaran Hasan Hüseyin Önder, "Ben hastanelerle ilgili bazı çalışmalar yapıyorum. Devamlı da gidip geliyorum. Eskiden Sağlık Komisyon Başkanlığı da yaptığım belli bir dönem. Her hastanede yaklaşık günde 7 bin tane aşı olunuyor. Bu kadar hastane düşündüğümüz zaman, dolayısıyla çok kısa bir sürede, 4 ay gibi bir sürede bütün aşılamaların biteceğini düşünüyorum. İzlenimlerimiz bu yönde. Bunun arkasından da muhtemelen yeni gelecek açıklamalarda da pazar günleri de muhtemelen belli bir saatler arasında serbest kalacak. Çünkü bizim turizme ihtiyacımız var. Biz eğer buralarda bir problem yaşarsak dolayısıyla İtalya'ya, Yunanistan'a, bizim istemediğimiz yerlere o turistler kayacak. Bu da 15-20 yirmi gün içerisinde belli olacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla turizm de hareketlenecek. Ekonomi o anlamda da zaten faal hale gelecek" ifadelerini kullandı.

"Devletin katkısı olması gerektiğini düşünüyorum"

Futbol camiasında özellikle kulüplerin korona virüsten olumsuz etkilendiğine dikkat çeken Önder, "Futbolcular bu işlerden herhangi bir zarar görmediler. Futbolcular zaten anlaşmaları gereği maaşlarını alıyorlar. Aynı işletmelerdeki personeller gibi. Fakat asıl devletin ele alacağı, kulüplere destek kesin şart. Çünkü büyük zararlar gördüler. Futbolda artık bir ticaret, dolayısıyla oradan gelir olmadığı için de futbolculara ödedikleri paralara bir şekilde devletin de buna katkısı olması gerektiğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Aşılanma turizmde heyecan oluşturdu
Aşılanma turizmde heyecan oluşturdu
Aşılanma turizmde heyecan oluşturdu
Aşılanma turizmde heyecan oluşturdu

İhlas Haber Ajansı, Hüseyin Önder, İş Adamı, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aşılanma turizmde heyecan oluşturdu - Son Dakika Ekonomi


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