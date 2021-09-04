AŞILANMADA 'MAVİ' KATEGORİYE GİREN GAZİANTEP'TE VAKALAR YÜKSEK - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs aşı tablosuna göre en az bir doz aşılanma oranı ile 'mavi' kategoriye geçen Gaziantep'te, yoğun bakım hastalarının yüzde 90'nı aşısız olduğu tespit edildi. Gaziantep Valisi Davut Gül, vatandaşları aşı konusunda duyarlı olmaya davet etti.

En az bir doz aşı olan vatandaşların sayısının yüzde 75 oranında olduğunu vurgulayan Gaziantep Valisi Davut Gül, hastanede yatan hastaların yüzde 90'ının aşısız olduğunu ve aşının hastaneye düşürmeme gibi bir etkisi olduğunu da belirtti. Türkiye'nin en kalabalık illeri içerisinde bulunan Gaziantep'te aşılama oranındaki artış her geçen gün yükselmesine rağmen vaka sayısında da yükseliş devam ediyor. Kentte yüzde 75'i geçen aşılama oranı ile mavi kategoriye geçilirken, vaka sayılarındaki artış ve yoğun bakımlardaki doluluk oranlarına bakıldığında risk haritasında 'kırmızı' olarak gözüküyor.

'GAZİANTEP İKİ DOZ AŞIDA YÜZDE 75'İ GEÇEMEDİ'

Sağlık Bakanı Fahettin Koca'nın sosyal medya hesabı üzerinden aşılanmada 'mavi' kategoriye giren Gaziantep ile ilgili paylaşımının umutlandırdığını belirten Vali Gül, iki doz aşı olanların oranın yüzde 75'i bulmadığını kaydetti.

Gül, aşılama oranını artırmak ve aşı olmayan vatandaşları ikna etmek amacıyla mobil ekiplerin köy köy gezdiğini, alışveriş merkezi, sanayi tesislerinde ve kentin meydanlarında aşılama çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek,Dün güzel haber geldi. Aşılamada mavi kategoriye geçme ile ilgili en az bir doz aşı olanı kast ediyorlar. Gaziantep'te iki doz aşısını olanlar henüz yüzde 75'i bulmadı. Daha aşağılardayız. Bu da şu anlama geliyor, yüz binlerce aşısız hemşerimiz henüz var. Bunların bazıları birinci dozu yaptı, ikinci dozun süresini bekliyorlar. Bazıları daha birinci dozu bile yaptırmadılar. Herkes aşılanmadan hiçbirimiz güvende değiliz. Sağlık bakanımız açıkladı. Şu an vakaların yüzde 81'i aşısız ya da henüz iki doz aşısını yaptırmayan vatandaşlarımızdan oluşuyor. Hastaneye yatan hastaların yüzde 90'ı yine aşısız ya da aşılama sürecini tamamlamamış olanlardan oluşuyor. Bu açıdan hemşerilerimizden de istirhamımız aşının yüzde 100 korumadığını biliyoruz ancak yüzde 80 koruması var. Yüzde 90 oranında hastaneye düşürmemesi çok önemli bir oran. Eksik olanlarında aşılarlarsa çok memnun oluruz. Hem vatandaşların kendisini koruması hem de şehir açısından bu durum çok önemli dedi.

'AŞININ ÖNEMİ ANLATILINCA VATANDAŞLARIMIZ İKNA OLUYOR'

Aşı ikna ekipleri ve sağlık çalışanlarını en çok zorlayan durumlardan birisinin aşı olmayan vatandaşların hastaneye düşmesi olduğunu anlatan Vali Gül, aşı ile ilgili kafasında soru işaretleri bulunan vatandaşlara anlatıldığı zaman ikna olduklarını söyledi.

Vali Gül, En büyük zorluk aşı olmayanların hastaneye düşmesi, aşı olamayanların sağlık sistemine yoğunluk getirmeleri. Aşı olmayanların şehrin kilitlenme noktasına getirmesi. Sonuç itibari ile geçmişte birkaç kez kapandık. Kapanma sebebimiz vaka sayıların yüksek olması. Dolayısıyla da aşı olmayan fiziki anlamada bir sorun çıkarmıyor. Ama hem kendisine hem de topluma bu anlamada bir sorun yaşatıyor. Ama anlatıldığında izah edildiğinde ikana olunuyor ve aşı olunuyor ifadelerini kullandı.

AŞIDAKİ DİRENÇ KIRILIYOR

Yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80'i bulduğu kentte hem ikna ekiplerinin hem de mobil istasyonların ciddi anlamda fayda sağladığını söyleyen Gül, aşı konusunda direncin kırıldığını ve artık aşılanma oranının her geçen gün yukarıya doğru ivme kazanacağının altını çizdi.

Aşılama oranını artırmak için yoğun bir çaba harcandığını aktaran Vali Davut Gül, bire bir mahalle muhtarından sağlık görevlisine, öğretmenlerden din görevlisine kadar, herkesin aşının önemini vatandaşlara anlattığını anlattı.

Vali Gül, rehavete düşüldüğü takdirde yeniden sıkıntılar ile karşılaşılacağını aktararak, Aşı olanlar çevresine yakın çevresine akrabalarına anlatı. Dolayısıyla da vaka oranımız her geçen gün yükseliyor şundan dolayı tekrarlayarak söylüyorum yüzde 75 olduk şehirde pandemi bitti, sorun bitti dersek daha büyük sıkıntıyla karşılaşırız. Hastalarımız artıyor, yuğun bakımdaki hastalarımız artıyor. ve bunlara baktığımızda aşısız olanlar önemli ölçüde. Bizim yüzde 75 oranına bakmadan yüzde 99 bile olsa maske mesafe kuralarına uyuyarak aşılamalarımızı tamamlamamız lazım şeklinde konuştu.

'AŞISIZ ÖĞRETMENLERE İLAVE TEST MERKEZLERİ YAPACAĞIZ'

2021-2022 eğitim ve öğretim dönemi için çalışmaların devam ettiğini anlatan Vali Gül, öğretmenlerin önemli bir kısmının aşılandığını aşı yaptırmayanlar içinde ilave test merkezleri yapacaklarını söyleyerek, sözlerini şöyle tamamladı

Biliyorsunuz maske mesafe kuralı devam ediyor. Onun dışında hem Sağlık hem Mili Eğitim hem İç İşleri Bakanlığımızın bu konuda genelgeleri var. Bu doğrultuda hareket ediliyor.

Tiyatro, sinema ve benzeri yerlerde ya tam aşılı sistem ya da en az son iki günde alınmış test sonucu isteniyor. Bu tedbirler takip ediliyor. Okullarımız açılmak üzere. Öğretmenlerimizin önemli bir kısmı aşılı. Aşısız olanlar ile ilgilide sağlık merkezlerimizin dışında ilave test yapabilecekleri merkezler belirledik. Dolayısıyla da olabildiğince ya test ya da aşı sonucu ile inşallah okullarımızı sağlıklı bir şekilde açmak istiyoruz.