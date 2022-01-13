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AŞILANMAYAN VE ÇİP TAKILMAYAN KÖPEKLERE EL KONULACAK - Son Dakika

AŞILANMAYAN VE ÇİP TAKILMAYAN KÖPEKLERE EL KONULACAK

13.01.2022 11:55

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, sahiplenilmiş tehlikeli ırk köpekler için kısırlaştırma ve çip taktırmada sona gelindiği belirterek, sürenin aşılması halinde bu kategorideki köpeklere el konulacağını söyledi.

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, sahiplenilmiş tehlikeli ırk köpekler için kısırlaştırma ve çip taktırmada sona gelindiği belirterek, sürenin aşılması halinde bu kategorideki köpeklere el konulacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 14 Temmuz'da aldığı karar sonrası 5199 sayılı yasada değişikliğe gidilerek önceden beslenmesi yasak olan 'Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio' cinsi köpeklerin 14 Ocak 2022'ye kadar kısırlaştırılıp mikroçip taktırılması şartıyla beslenilebileceği duyuruldu. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, bu köpek türlerini besleyen sahiplerine sürenin dolmasına bir gün kaldığını hatırlatarak bir an önce köpeklerini kısırlaştırıp onlara çip taktırmaları konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca 7 Aralık'ta American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin de aynı kategoriye alındığını hatırlatan Köse gebelik harici durumlarda aynı sürenin geçerli olacağını ifade etti.

'HAYVANLARINIZA EL KONULUR'

Çip takılan hayvanların insanların yoğun olmadığı bölgelerde ağzına maske takılarak dolaştırılabileceğini söyleyen Köse, sürenin aşılması halinde beslenilen hayvana yetkililer tarafından el konulacağını ve idari para cezalarının da uygulanabileceğini belirtti. Yarın yapılacak işlemler için son gün olduğunun altını çizen Köse, 'Bu tür hayvanları besleyen vatandaşlarımızı uyarmak isterim. Bazı kişiler ise kısırlaştırıp çip taktırmak yerine bu hayvanları sokağa bırakmayı tercih ediyor ve bunların sayısı son zamanlarda arttı. Örneğin Adana'da barınakta bu tür hayvanların sayısında yüzde 30'luk bir artış oldu. Türkiye genelinde de bu oranlara yakın bir durum var. Bırakmasınlar sadece gerekli işlemleri yapsınlar ve mutlu bir şekilde beslemeye devam etsinler' dedi.

AŞILANMAYAN VE ÇİP TAKILMAYAN KÖPEKLERE EL KONULACAK
AŞILANMAYAN VE ÇİP TAKILMAYAN KÖPEKLERE EL KONULACAK
AŞILANMAYAN VE ÇİP TAKILMAYAN KÖPEKLERE EL KONULACAK

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Veteriner, Pitbull, Köpek, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AŞILANMAYAN VE ÇİP TAKILMAYAN KÖPEKLERE EL KONULACAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: AŞILANMAYAN VE ÇİP TAKILMAYAN KÖPEKLERE EL KONULACAK - Son Dakika
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