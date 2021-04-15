"Aşılar çöpe gidiyor" iddiasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt: İsraf söz konusu değildir - Son Dakika

Ülkemizde koronavirüse karşı 14 Ocak'ta başlatılan aşılama uygulaması tüm hızıyla devam ediyor. Çinli firma Sinovac'ın aşıları ile başlanılan uygulama son dönemde sevkiyatı gerçekleştirilen Alman BionTech aşıları ile devam ediyor.

RANDEVUYA GİTMEYENLER YÜZÜNDEN AŞILAR ZİYAN MI OLUYOR?

Ancak son günlerde aşı randevusu aldığı halde gitmeyen vatandaşlar yüzünden aşıların ziyan olduğu iddiası gündemi karıştırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile bu iddialara son noktayı koydu.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir."