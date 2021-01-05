Aşılar Güney Afrika kökenli koronavirüs mutasyonuna karşı etkili olmayabilir

Reading Üniversitesi'nde hücresel mikrobiyoloji uzmanı olan Simon Clarke, virüsün Güney Afrika'da daha fazla mutasyon geçirdiğini ve bunun endişe verici olduğunu söyledi.

Clarke'a göre virüs, insanlara bulaşıcı hale getiren diken proteini olarak adlandırılan kısmındaki mutasyon yüzünden aşılar tarafından sağlanan bağışıklığa daha dayanıklı olabilir.

"MUTANT VİRÜS BAĞIŞIKLIK KALKANINDAN KAÇABİLİR"

Warwick Üniversitesi'nden virolog ve moleküler onkoloji uzmanı olan Lawrence Young da virüsün Güney Afrika'da birden fazla mutasyon geçirdiğine dikkat çekerek, "Diken proteinindeki mutasyonlar endişe verici, mutant virüs bağışıklık kalkanından kaçabilir" dedi.

YENİ VARYASYONLARIN VİRAL YÜKLEMESİ DAHA FAZLA

Bilim insanları hem Güney Afrika hem İngiltere'de görülen varyasyonların viral yüklemesinin fazla olduğunu, bunun da daha bulaşıcı olmaları anlamına geldiğini söylüyor.

İngiliz hükümetinin aşı görev biriminin danışmanlarından olan Oxford Üniversitesi'nden Tıp Profesörü John Bell, pazar günü yaptığı açıklamada aşıların İngiltere'deki mutasyona karşı etkili olacağını ancak asıl soru işaretinin Güney Afrika mutasyonu ile ilgili olduğunu söylemişti.

İNGİLİZ SAĞLIK BAKANI DA ENDİŞELERİNİ DİLE GETİRDİ

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da, Güney Afrika'daki mutasyonun kendisini endişelendirdiğini açıklamıştı.

YETKİLİLER İSE "KANIT YOK" DİYOR

Ancak İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) yetkilileri, Kovid-19 aşılarının yeni varyasyonlara karşı etkili olmadığını gösteren bir kanıt olmadığını söylüyor.

BioNTech CEO'su Uğur Şahin ve Oxford Üniversitesi'nden Profesör John Bell ise koronavirüs aşılarını yeni varyasyonlara karşı test ettiklerini ve değişiklik yapmalarının gerekmesi halinde bunu altı hafta içinde gerçekleştirebileceklerini açıkladı.