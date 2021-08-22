AŞILARI OLUP BALIK KEYFİ YAPTILAR

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Afgan kadın, ABD kargo uçağında doğum yaptı! Anne hayata, komutanın verdiği kritik kararla tutundu

Daha önce 6 kez evlenen Seda Sayan'dan 7. evliliğe yeşil ışık! Tek bir kriteri söyledi