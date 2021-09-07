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Aşılarını ihmal eden Kovid-19 hastaları pişmanlıklarını anlattı - Son Dakika

Aşılarını ihmal eden Kovid-19 hastaları pişmanlıklarını anlattı

07.09.2021 11:07
Aşılarını ihmal eden Kovid-19 hastaları pişmanlıklarını anlattı, System.String[]

Kovid-19 ile mücadelede 18 yaş ve üstünde en az bir doz aşılama oranında en düşük il olan Şanlıurfa'da, hastalığa yakalananlar ve ağır geçirenler, aşıyı ihmal etmenin pişmanlığını anlattı.

Kovid-19 ile mücadelede 18 yaş ve üstünde en az bir doz aşılama oranında en düşük il olan Şanlıurfa'da, hastalığa yakalananlar ve ağır geçirenler, aşıyı ihmal etmenin pişmanlığını anlattı.

Kentte, "hastalık kapmayacakları" ya da "hastalığı kolay atlatacakları" düşüncesiyle ya da karşıt görüşlülerin etkisiyle Kovid-19 aşısı yaptırmayan, ihmal eden ve bunun sonucunda hastalığa yakalananların büyük bölümü hastanelere başvuruyor. Kimisi yoğun bakımda kimisi serviste tedavi gören, hastalığın acı tecrübesini yaşayanlar, aşı yaptırmadıkları için pişmanlık hissediyor.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 Servisi'nde tedavisi süren 25 yaşındaki Mahsun Demirel, evde çalışmasına rağmen arkadaşlarıyla gezdiği sırada hastalığı kaptığını söyledi. Hastalığı iki kuzenine de bulaştırdığını anlatan Demirel, şöyle devam etti:

"Yan yana geldiğimiz için onlara da mutasyonlu virüs bulaştırdım. Kuzenlerim aşılı olduğu için evde rahat bir şekilde hastalığı geçirdiler ancak ben hastanede ilaçlarla, geceleri büyük ağrılarla hastalığı geçiriyorum. Yine aşılı oldukları için hastalığı çabuk atlatıp şimdi dışarda rahat rahat gezerken ben daha hastanede tedavi görüyorum. Ben de aşı yaptırmış olsaydım onlar gibi hastalığı daha kolay atlatacaktım ve onlarla geziyor olacaktım, aşının önemini böylece daha iyi anladım. Kuzenlerime göre yaşım daha küçük, benim onlara göre yaş itibarıyla hastalığı rahat geçirmem gerekirken onlar aşı yaptırdıkları için hastalık karşısında daha güçlendiler, hastalığı kolay atlattılar. Aşı onlara avantaj sağlarken ben aşısız olduğum için dezavantajlı duruma düştüm. Şimdi gerçekten aşının büyük bir fayda sağladığını düşünüyorum. Özellikle yaşadıklarımdan sonra konuştuğum herkese mutlaka aşı olmaları telkininde bulunuyorum, 'Ben bu hale düştüm, siz aşı olun bu hale düşmeyin' diye uyarıyorum. Gerçekten yaşadıklarımı, çektiğim acıları kimse yaşamasın. "

Demirel, tedavi sürecinde psikolojisinin de bozulduğunu aktararak "Gerçekten büyük ağrılar çektim hatta bu ağrılar nedeniyle hemşirelere 'hayatıma son verin' diye söyledim, o derece acı çektim. Bir yandan baş ağrısı bir yandan halsizlik, bir yandan göğüs ağrısı, öksürük diğer yandan bir şey yiyemeden 3 gün geçirdim." diye konuştu.

-"Düğünde ben ve benim gibi aşısızlar hastalandı"

53 yaşındaki Halil Atmaca da gittiği bir düğünde Kovid-19'a yakalandığını ve hastanede tedavi gördüğünü belirtti. Aşı yaptıran ve yaptırmayanlar arasındaki farkı hastalandıktan sonra daha iyi anladığını dile getiren Atmaca, "Gittiğimiz düğünde aşı olanlar hastalanmadı ama ben ve benim gibi aşı olmayan tanıdıklarım hastalandık. Yüksek ateş, halsizlik ve nefes darlığı yaşadım, lavaboya bile gidemedim, canımın burnumdan çıkacağını hissetim. Şimdi hastalık nedeniyle tedavi görüyorum, çok şükür durumum iyiye gidiyor. Aşı olmadığıma çok pişmanım, hem maddi hem manevi olarak mağdur oldum, herkes mutlaka aşısını olsun ki böyle ağrılar yaşamasın, böyle pişmanlıklar yaşamasın." ifadelerini kullandı.

"Herkese aşı yapma çağrısında, tavsiyesinde bulunacağım"

41 yaşındaki Osman Avun ise aşı yaptırmayı ihmal ettiğini söyledi. Köyde yaşadığı ve kimseyle çok fazla temas kurmadığı için hastalığa yakalanmayacağını düşündüğünü kaydeden Avun, "Hastalık gerçekten çok kötü, insanın nefesini kesiyor. Benim gibi hastalığa yakalanan çok kişi yoğun bakımda, çok şükür ben normal serviste tedavime devam ediyorum. Buradan çıkar çıkmaz aşı olan olmayan herkese aşı yapma çağrısında, tavsiyesinde bulunacağım. Bizim ailede bir tek ben aşı olmamıştım ben de hastalığa yakalandım. 8 gündür aynı yatakta sağa, sola dönüyorum, keşke aşı olsaydım hatta aşılama başlar başlamaz aşı olsaydım." dedi.

Hastalığı atlattıktan sonra gerekli süre dolar dolmaz hemen aşı yaptıracağını vurgulayan Avun, herkese bir an önce aşı olma çağrısında bulundu.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, COVIRAN Bereket, Şanlıurfa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Aşılarını ihmal eden Kovid-19 hastaları pişmanlıklarını anlattı - Son Dakika


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