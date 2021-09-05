Aşılarını yaptırmayan taraftarlar stadyuma alınmadı - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonunun koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aldığı bazı önlemler stadyumlarda hayata geçirildi.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Edirne 25 Kasım Stadyumu'ndaki Edirnespor-Belediye Derincespor maçı öncesi seyircilerin stadyumlara girişlerinde kontrol yapıldı.

Maçı izlemeye gelen taraftarlardan stadyum girişinde aşı kartları istendi. Gerekli şartları taşımayan taraftarların stadyumlara girişine müsaade edilmedi.

Kontrollerde, Sağlık Bakanlığınca belirlenen aşı takvimini tamamlamış taraftarların son aşı tarihlerinin üzerinden 14 gün geçip geçmediği, Kovid-19 geçirmiş taraftarların ise izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün geçip geçmediği denetlendi.

12 yaşını tamamlamış ve henüz Sağlık Bakanlığının belirlediği aşı yaş grubuna dahil olmamış taraftarların, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucunun negatif olması şartıyla stadyuma girişlerine izin verildi.

Taraftarlar da uygulamadan memnun

Edirnespor Başkanı Savaş Üner de TFF'nin almış olduğu karar doğrultusunda aşı kartı uygulamasının devam ettiğini belirterek, taraftara aşı olma çağrısında bulundu.

Taraftarlardan Özlem Yener Erk de, uygulamayla birlikte daha güvenli bir şekilde maçları izleyeceklerini belirtti.

Kendisinin de iki doz aşısını vurdurduğunu anlatan Erk, yapılan uygulamayla stadyumlarda virüsün bulaş riskinin de azalacağını savundu.