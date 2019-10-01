Malatya'nın Hekimhan ilçesinde aşılı alıç fidanı dikimi gerçekleştirildi.



Hekimhan İlçesi Kurşunlu Mahallesinde tıbbi ve aromatik bitkilerin yaygınlaştırılması amacı ile Malatya Orman İşletme Şefliğinden temin edilen 50 adet aşılı alıç fidanı kapama bahçe oluşturulması amacı ile çiftçiye teslim edilerek dikim normları uygulamalı olarak gösterildi. Bölge şartlarında örnek teşkil edecek ticari bahçelerin oluşturulması için etkinlik gerçekleştirildi. Programda, Alıç Bitkisinin dikim ve yetiştiriciliği ile ilgili konular uygulamalı olarak çiftçilere anlatıldı. Hekimhan ilçesinde özellikle son yıllarda önemi anlaşılan alıç bitkisinin ilçe için ekonomik getirisi küçümsenmeyecek şekilde ön plana çıktı. Doğadan toplanan Alıç meyveleri tüccarlara ve ilçede kurulan işleme fabrikasında yarı mamul olarak değerlendirildiği bildirildi. Kontrolü ve bakım işleri daha kolay olacak kapama alıç bahçelerinin kurulmasını teşvik etmek amacı ile çiftçi ziyaretleri gerçekleştirildiği ifade edildi.



Düzenlenen etkinliğe, İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Karaca, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Murat Tunç, Şube Müdürleri, Mahalle Muhtarları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve TKDK teknik personelleri ile üreticiler katıldı. - MALATYA