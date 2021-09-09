Asılı duran çamaşırlar arasında gördüğü montu önce üzerinde denedi, sonra çalıp kaçtı - Son Dakika

Maltepe Mahallesi'nde kuruması için balkon korkuluklarına serilen mont, yoldan geçen bir kişi tarafından çalındı. Serdiği çamaşırların kuruması üzerine toplama işine başlayan ev sahibi, söz konusu montu bulamayınca güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

KAMERAYI İNCELEDİKTEN SONRA POLİSE İHBAR ETTİ

Görüntülerde montun bir kişi tarafından giyilerek çalındığını tespit eden ev sahibi, durumu polise bildirdi. Polis şikayet üzerine çalışma başlattı.