Maltepe Mahallesi'nde kuruması için balkon korkuluklarına serilen mont, yoldan geçen bir kişi tarafından çalındı. Serdiği çamaşırların kuruması üzerine toplama işine başlayan ev sahibi, söz konusu montu bulamayınca güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Görüntülerde montun bir kişi tarafından giyilerek çalındığını tespit eden ev sahibi, durumu polise bildirdi. Polis şikayet üzerine çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Asılı duran çamaşırlar arasında gördüğü montu önce üzerinde denedi, sonra çalıp kaçtı - Son Dakika