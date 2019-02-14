Asılı Durma Meydan Okuması! 100 Saniye, 100 Dolar!
1 saat önce
100 saniye boyunca barfiks demirine asılı kalabilir misiniz?
100 saniye boyunca barfiks demirine asılı kalabilir misiniz? Muhtemelen birçoğunuzun cevabı hayır olacaktır. Peki 100 saniye sonunda size 100 dolar vereceğimizi söylesek fikriniz değişir mi? Sonundaki ödülü duyduktan sonra çok sayıda kişi 100 saniye boyunca asılı durmak için kendini zorlayacaktır. Ama bu konuda yalnız değilsiniz. San Diego
'da bir spor fuarında 100 saniye boyunca barfiks demirine asılı duranlara 100 dolar ödül verilmiş. Sonuç ise 100 dolar kazanabilmek için terlerinin son damlasına kadar mücadele eden çok sayıda kişi. Elbette ödülü sadece birkaç kişi kazanabilmiş. Barfiks demirini çıplak elle tutmanın tek kural olduğu yarışta kesin kazanır denilen güçlü kaslara sahip kişiler teker teker elenmişler. Kadınların da katıldığı yarış oldukça heyecanlı ve eğlenceli gemiş. 100 doları kazanan kişilerin yüzlerindeki gurur ve mutluluk ise kameraya net bir şekilde yansıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:43 Kaynak: Youtube
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