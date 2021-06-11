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Asılı kalan tırın içindeki şoför, kurtarılmayı böyle bekledi - Son Dakika

Asılı kalan tırın içindeki şoför, kurtarılmayı böyle bekledi

11.06.2021 08:31

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dönüş yapmak isteyen tır şoförü, hızını alamaması üzerine TEM Otoyolu üzerindeki köprüde asılı kaldı. Otoyola uçmaktan son anda kurtulan tırın içinde mahsur kalan şoför, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gebze- Şekerpınar Yolu üzerinde edinilen bilgiye göre Ayhan A. idaresindeki tır, sürücüsünün hızlı gitmesi ve dönüş yapamaması sonucu köprünün bariyerlerine çarptı. TEM Otoyolu'na düşmekten son anda kurtulan tır, köprü üzerinde asılı kaldı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şoför, asılı kalan tırın içinde kurtarılmayı böyle bekledi

MAHSUR KALAN SÜRÜCÜYÜ KURTARDILAR

Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, tırın asılı kaldığı yerden düşme ihtimaline karşı TEM Otoyolu İstanbul istikametini trafiğe kapattı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri, tır içinde mahsur kalan sürücüyü kurtarabilmek için çalışma başlattı. Merdivenli araçla tırın olduğu yere çıkan itfaiye ekipleri, tırın kapısını açarak içeride bulunan sürücüyü çıkardı. İtfaiye sepetiyle aşağıya indirilen sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, daha sonra sedyeyle ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şoför, asılı kalan tırın içinde kurtarılmayı böyle bekledi

TIR, YOLA DÜŞMEDEN ÇEKİLDİ

Köprüde asılı kalan tır ise, bölgeye sevk edilen vinç yardımıyla köprü üzerinden kurtarıldı. Tırın TEM Otoyolu üzerine düşmeden kurtarılmasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Tehlikenin geçmesinin ardından TEM Otoyolu, yeniden trafiğe açıldı. Hastanede tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Asılı kalan tırın içindeki şoför, kurtarılmayı böyle bekledi

TEM Otoyolu, İtfaiye, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Asılı kalan tırın içindeki şoför, kurtarılmayı böyle bekledi - Son Dakika


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