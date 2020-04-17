Aşılı Kaman ceviz fidanları toprakla buluştu - Son Dakika

Kaman Belediyesi tarafından daha önce çevre düzenlemesi yapılan araziye 300 Kaman cevizi fidanı dikildi.



Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, yaptığı açıklamada, çevre düzenlemesi yapılan 10 dönümlük araziye 300 aşılı Kaman cevizi fidanı diktiklerini söyledi.



Hedeflerinin bu sayıyı yükseltmek olduğunu vurgulayan Çolak, "Kaman cevizi sadece Kaman'a ait bir lezzet. Sadece Kırşehir'in değil, Türkiye'nin bir markası. İnce kabuğu, kokusu, aroması, yağ ve içinin dolgunluğu ve lezzetiyle dünyanın en güzel cevizi konumunda. Ayrıca Kaman'ın adına yakışır şekilde yeşil Kaman olması için fidan dikmeye devam edeceğiz." dedi.